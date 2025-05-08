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健康網》結紮術後別硬撐！ 醫授「蛋蛋照護6招」不腫不痛秘訣

2025/05/08 20:51

結紮術後別大意，醫揭6大照護關鍵，讓「蛋蛋」安然度過復原期；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

結紮術後別大意，醫揭6大照護關鍵，讓「蛋蛋」安然度過復原期；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕剛做完結紮手術後，可別急著洗澡、「開機」或是騎車、打球等做「想做的事」！民權精睿泌尿科診所院長朱信誠在臉書專頁「冷靜看診溫柔守護泌尿科朱信誠醫師｜台北中山男性學增大增粗變硬」提醒，結紮後有6件事一定要做，如果沒做，小心「蛋蛋」直接發炎及腫痛。

術後請當軟男

朱信誠提醒，剛結紮完不是當硬漢的時候，千萬不要抬重物、不要運動，也不要急著約會。

他說，有些人手術完直接去重訓，傷口腫成饅頭還不知道為什麼。剛結紮完前兩三天就當作是蛋蛋的療養假期，就像工作也要適時休息，要給「蛋蛋」時間復原。

冰敷是「蛋蛋」的神隊友

覺得蛋蛋熱熱脹脹的？可別直接用手搧風，記得要冰敷。朱信誠提醒，每次冰敷15-20分鐘，隔幾小時敷一次，但記得冰袋要包毛巾，不要讓「弟弟」直接接觸冰塊，不然會凍成冰棒。

別讓「蛋蛋」晃來晃去

朱信誠提醒，穿條有支撐的內褲很重要，四角褲+運動褲是術後好兄弟。晃動不僅會增加不適感，也可能拉扯傷口。

「蛋蛋」不能泡水

手術後48小時內，千萬不要洗澡、不要泡澡、不要洗溫泉。想洗就用擦澡，第3天後再開始輕輕用水清洗，記得洗完後要擦乾，不然悶著會發炎。

痛就別硬撐 可吃止痛藥

大多數人只有微痛，但如果是屬於比較敏感的類型，記得要乖乖吃止痛藥，可別硬撐；若痛感加劇或持續不退，直接就醫檢查，不然「弟弟」不開心，自己也難受。

如果結紮術有疼痛等困擾，千萬別硬撐，除了可吃止痛藥外，也可以請醫師協助處理；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

如果結紮術有疼痛等困擾，千萬別硬撐，除了可吃止痛藥外，也可以請醫師協助處理；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

不要剛結紮完就「開機」

重要的是，1週內請不要「試機」，不管是自己來，還是跟人連線，都先暫停。

朱信誠提醒，即便開始「啪啪」了，前3個月都還要避孕，因為體內的精子還沒完全清光，小心「存貨」會讓前功盡棄。

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