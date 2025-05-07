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健康 > 抗老養生 > 運動復健

久坐族當心 OL腰痠背痛確診臀肌失憶症

2025/05/07 20:51

聯新國際醫院復健科主任朱怡妍以「超磁場治療儀」，促進肌肉收縮，喚醒休眠臀肌。（聯新國際醫院提供）

聯新國際醫院復健科主任朱怡妍以「超磁場治療儀」，促進肌肉收縮，喚醒休眠臀肌。（聯新國際醫院提供）

〔記者黃政嘉／桃園報導〕1名35歲的女性上班族因長期腰痠背痛、膝蓋疼痛至醫院求診，經醫師診斷「臀肌失憶症」，體幹歪斜且臀部肌肉鬆軟，無法使力抬臀，透過非侵入式方式治療，搭配復健運動，讓患者擺脫不適。復健科醫師強調，久坐族每30鐘就應起來活動，另藉坐姿訓練提醒臀肌「記得用力」，避免罷工造成肌肉慢性傷害。

聯新國際醫院復健科主任朱怡妍指出，臀肌含臀大肌、臀中肌與臀小肌，對穩定骨盆、支撐脊椎與下肢有關鍵作用，常久坐逾30分鐘會導致神經肌肉連結逐漸弱化，進而讓臀肌進入「休眠」，長期恐致骨盆前傾、腰痛等問題，甚至影響整體姿勢穩定與活動。

朱怡妍藉自費「超磁場治療儀」治療個案臀肌無力症狀，透過高強度聚焦式磁場與人體產生交互作用，促進肌肉收縮，喚醒臀肌啟動正常作用力，再藉縮短久坐時間、持續搭配復健運動，讓個案擺脫疼痛不適。

朱怡妍提供3種坐姿訓練法，讓無法頻繁起身的久坐族也能強化臀肌。

1.坐姿臀肌夾緊：背部打直，用力夾緊臀部肌肉，維持約五秒後放鬆，每組15至20下，做3組。

2.坐姿抬腳加臀肌收縮：單腳微抬同時收縮臀部，左右腳各做15下，每側做3組。

3.坐姿橋式變化：坐在椅子邊緣，用手扶住椅側，以臀部力量發力，微抬起臀部，每組10至15次，做2至3組。

朱強調，練習時應保持呼吸，有意識的夾緊臀部才有效。

3招坐姿訓練示意圖。（聯新國際醫院提供）

3招坐姿訓練示意圖。（聯新國際醫院提供）

除了坐姿訓練，朱怡妍也建議「久坐」民眾可設定手機「震動」或「鈴聲」提醒，養成每30分鐘就站起來的習慣。她說，臀肌是身體在執行任何動作時的重要動力鏈關鍵，一旦關機，全身都會因代償出狀況，只要從改變久坐習慣開始，搭配正確運動，就能有效避免臀肌罷工對肌肉系統的慢性傷害，避免引發健康危機。

朱怡妍提醒，長時間久坐、缺乏運動或深蹲靠大腿前側推動，屁股卻沒出力的錯誤運動者、孕婦與產後婦女及高齡者等5大族群為臀肌失憶症的高風險對象，應及早預防注意，3種居家檢測法可快速評估臀肌功能，包括單腳站立10秒，若骨盆歪斜或腰部左右出現高低差，表示臀中肌啟動不足；上樓梯時如身體出現歪斜、腰部左右出現高低差，可能顯示臀肌無法有效參與推進；仰躺做單腳抬臀動作，若感覺腰部用力多於臀部，或無法維持髖膝肩呈一直線，代表臀大肌無法正確出力。

朱怡妍提供居家檢測法，當腰線呈現出歪斜，恐為臀肌無力症狀。（聯新國際醫院提供）

朱怡妍提供居家檢測法，當腰線呈現出歪斜，恐為臀肌無力症狀。（聯新國際醫院提供）

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