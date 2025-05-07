護師節大禮！ 中榮宣布全院護理師每月加薪3000元

中榮護師節慶祝大會，宣佈全院護理師平均每月加薪2000至3000元，會中以傳光儀式開場，感謝護理人員。（中榮提供）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕全國面臨護士荒，台中榮總今（7）日舉行國際護師節慶祝大會，表揚166名優秀護理人員，同時，院長傅雲慶也宣布，5月1日起，全院護理師平均每月加薪2000至3000元，調升薪資福利與教學津貼，同時推動留任與進階獎勵機制，每年編列經費支持進修與交流，拓展國際視野，強化護理環境，提供病人最好的護理治療。

台中榮總護理部統計，去年中榮醫療服務再創高峰，門診263萬人次、住院8萬1千人次、急診7萬5千人次，手術量突破5萬3千台。

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傅雲慶致詞表示，這麼龐大的醫療服務，感謝中榮護理人員默默地堅守及付出，護理人員提供「五心級照護」，以愛心、耐心、細心、關心與責任心守護病人，是醫療體系中最堅實、最溫暖的堡壘。

劉秀珍護理師（中）守護糖尿病友28年，獲南丁格爾績優奉獻銅獎。（中榮提供）

資深護理師劉秀珍榮獲南丁格爾績優奉獻銅獎，其任職超過40年，1990年就在中榮服務，28年前接手糖尿病個案管理工作，成為糖尿病友的健康守護者，協助控糖與穩糖，並全面推動糖尿病防治照護。目前中榮糖尿病照護涵蓋率達83%，居全國之冠，並成為台灣首家獲得糖尿病國際典範獎的醫院。

中榮深耕智慧護理逾30年，包括2004年全國第一台行動護理車、實現行動化照護；2009年全國第一個全面執行護理紀錄電子簽章；2018年全國第一靜脈輸液電子紙標籤，減少護理人員手動抄寫的負擔，並提升給藥安全性。

2023年全國第一家靜脈輸液共管藥物決策系統，輸液不相容發生率從34%降至零風險，遠低於國際值4.4%，提供更安全且高品質照護；2024年全國最高100%電子紙床頭卡覆蓋率，每日每床可節省約19分鐘更換床頭卡的工時。

張美玉（前排左1）、劉淑芳（前排左2）帶領資訊護理師，今年獲慈月基金會南丁格爾獎團體金獎肯定。（中榮提供）

今年更加速軟硬體智慧化發展，與鴻海公司合作成功開發出全國第一台AI護理機器人Nurabot，分攤護理師非專業性的勞務工作，如病床間的檢體運送，可助護理師減少每日30%的工時，並獲輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳親簽「Jensen Huang Loves Me」（黃仁勳愛我）；今年由護理部副主任劉淑芳帶領資訊護理師，榮獲慈月基金會第14屆南丁格爾獎團體金獎肯定。

護理部主任張美玉表示，院方在招募護理人才時，不僅重視專業能力，也強調臨床實習與職場銜接教育。透過完善的培育與引導機制，協助新進護理人員順利投入臨床工作，讓每位護理師的價值被看見、獲得肯定，實踐「有護理師，才有未來」的承諾。

台中榮總今天舉行國際護師節慶祝大會。（中榮提供）

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