自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

護師節大禮！ 中榮宣布全院護理師每月加薪3000元

2025/05/07 17:55

中榮護師節慶祝大會，宣佈全院護理師平均每月加薪2000至3000元，會中以傳光儀式開場，感謝護理人員。（中榮提供）

中榮護師節慶祝大會，宣佈全院護理師平均每月加薪2000至3000元，會中以傳光儀式開場，感謝護理人員。（中榮提供）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕全國面臨護士荒，台中榮總今（7）日舉行國際護師節慶祝大會，表揚166名優秀護理人員，同時，院長傅雲慶也宣布，5月1日起，全院護理師平均每月加薪2000至3000元，調升薪資福利與教學津貼，同時推動留任與進階獎勵機制，每年編列經費支持進修與交流，拓展國際視野，強化護理環境，提供病人最好的護理治療。

台中榮總護理部統計，去年中榮醫療服務再創高峰，門診263萬人次、住院8萬1千人次、急診7萬5千人次，手術量突破5萬3千台。

傅雲慶致詞表示，這麼龐大的醫療服務，感謝中榮護理人員默默地堅守及付出，護理人員提供「五心級照護」，以愛心、耐心、細心、關心與責任心守護病人，是醫療體系中最堅實、最溫暖的堡壘。

劉秀珍護理師（中）守護糖尿病友28年，獲南丁格爾績優奉獻銅獎。（中榮提供）

劉秀珍護理師（中）守護糖尿病友28年，獲南丁格爾績優奉獻銅獎。（中榮提供）

資深護理師劉秀珍榮獲南丁格爾績優奉獻銅獎，其任職超過40年，1990年就在中榮服務，28年前接手糖尿病個案管理工作，成為糖尿病友的健康守護者，協助控糖與穩糖，並全面推動糖尿病防治照護。目前中榮糖尿病照護涵蓋率達83%，居全國之冠，並成為台灣首家獲得糖尿病國際典範獎的醫院。

中榮深耕智慧護理逾30年，包括2004年全國第一台行動護理車、實現行動化照護；2009年全國第一個全面執行護理紀錄電子簽章；2018年全國第一靜脈輸液電子紙標籤，減少護理人員手動抄寫的負擔，並提升給藥安全性。

2023年全國第一家靜脈輸液共管藥物決策系統，輸液不相容發生率從34%降至零風險，遠低於國際值4.4%，提供更安全且高品質照護；2024年全國最高100%電子紙床頭卡覆蓋率，每日每床可節省約19分鐘更換床頭卡的工時。

張美玉（前排左1）、劉淑芳（前排左2）帶領資訊護理師，今年獲慈月基金會南丁格爾獎團體金獎肯定。（中榮提供）

張美玉（前排左1）、劉淑芳（前排左2）帶領資訊護理師，今年獲慈月基金會南丁格爾獎團體金獎肯定。（中榮提供）

今年更加速軟硬體智慧化發展，與鴻海公司合作成功開發出全國第一台AI護理機器人Nurabot，分攤護理師非專業性的勞務工作，如病床間的檢體運送，可助護理師減少每日30%的工時，並獲輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳親簽「Jensen Huang Loves Me」（黃仁勳愛我）；今年由護理部副主任劉淑芳帶領資訊護理師，榮獲慈月基金會第14屆南丁格爾獎團體金獎肯定。

護理部主任張美玉表示，院方在招募護理人才時，不僅重視專業能力，也強調臨床實習與職場銜接教育。透過完善的培育與引導機制，協助新進護理人員順利投入臨床工作，讓每位護理師的價值被看見、獲得肯定，實踐「有護理師，才有未來」的承諾。

台中榮總今天舉行國際護師節慶祝大會。（中榮提供）

台中榮總今天舉行國際護師節慶祝大會。（中榮提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中