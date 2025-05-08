健康網》醫美「一眼現形」好尷尬！醫揭「這些手術」最明顯

醫師提醒，有些醫美手術確實比較「顯眼」，避免的眉角就在拿捏「量」和「比例」；情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「保庇天后」王彩樺因醫美被網友認撞臉「古文物」，意外掀起網友想要醫美，卻不想被看穿的討論話題。醫師提醒，有些醫美手術確實比較「顯眼」，避免的眉角就在透過技術成熟的醫師，在豐富經驗下拿捏「量」和「比例」，比較無法用肉眼辨別是否動過醫美。

新竹聖宜診所醫師吳易儒在臉書專頁「芳療醫師 吳易儒｜新竹雷射微整推薦｜醫美 芳療 保養 身心靈 」指出，以下這幾種整形手術，的確容易用肉眼看出。

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雙眼皮手術

一般來講，如果雙眼皮的摺痕過於筆直、對稱度極高、或在閉眼時有明顯的切口痕跡，這可能就是手術的痕跡。像是明顯雙眼皮摺痕，比自然生成的更銳利，或是閉眼時可見細微疤痕。另外，眼睛變得較圓、又大，但表情較生硬，也容易被辨識。

隆鼻手術

鼻子的形狀本來就有很多變化，但如果鼻樑突然變高、變挺，或是鼻頭變得異常翹，可能就是手術的成果。特徵像是鼻樑線條過於筆直、鼻頭過翹，或鼻樑與額頭銜接處過於銳利。

玻尿酸肉毒桿菌

玻尿酸填充常用來豐額頭、填蘋果肌、打造豐唇，而肉毒桿菌則用來撫平皺紋、修飾咀嚼肌。如果注射過量，可能會產生不自然的效果。可能的特徵包括蘋果肌過於突出，笑起來像「兩顆球」，或是嘴唇異常豐滿，有時甚至有「香腸嘴」的感覺。另外，還有表情僵硬，尤其是眉毛和額頭沒有動態變化。

埋線拉提及拉皮手術

如果這兩種手術做得過度，可能會導致臉部緊繃、表情不自然，或是耳後留下細微的拉皮疤痕。特徵包括法令紋、木偶紋消失得過於乾淨，幾乎一點都沒有。又或是臉部輪廓變得異常平滑、緊繃，尤其笑的時候表情較少變化。

至於，為什麼有些人特別明顯，讓人一眼就覺得怪怪的？吳易儒說明，過度填充玻尿酸，導致蘋果肌過大、嘴唇太豐滿，或是單獨動某個部位，沒有考慮整體協調性，例如只墊高鼻子，卻沒有調整下巴或額頭，會讓臉看起來怪怪的。

醫師要提醒，多數醫美並不容易被發現，如果手術技術成熟、醫師經驗豐富，以及劑量拿捏適當，幾乎無法用肉眼辨別是否動過醫美。

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