健康網》4招真假大揭「蜜」 真的蜂蜜假不了

農糧署表示，可以從外觀、香氣、風味來辨別究竟是蜂蜜或者只是糖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不少人喜歡用蜂蜜為料理與甜點增加風味，或是加水泡成蜂蜜水來喝。但是你喝的是真正的「蜂蜜」，還是假蜂蜜真糖水呢？農糧署傳授，可以從外觀、香氣、風味來辨別究竟是蜂蜜或者只是糖。此外，加水攪拌後也能看出端倪，假蜜泡沫粗大、容易消失；真蜜泡沫細緻、不容易消失。

農糧署在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文說明，從外觀上看，假蜜的顏色清澈透明、容易看透、不會結晶；真蜜顏色濃稠不透明，根據蜜源植物不同結晶度不一。假蜜為人工香精味、味道單一；真蜜則擁有天然植物花香，如龍眼、荔枝的花香味。

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農糧署指出，論口感假蜜無花香味、似糖水；真蜜能生津甘潤、入口即化，口齒留香。另外，選購時認明「產銷履歷標章」與「國產蜂產品證明標章」，給你雙重保障。

真假蜂蜜分辨方法。（圖取自農糧署臉書）

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