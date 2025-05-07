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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

母親節前夕 彰基安胎病房準媽媽們喜獲蓋毯

2025/05/07 15:45

透過醫療體系、民間基金會與立法代表的共同努力，台灣早產兒的照護體系正逐步健全。（彰基提供）

透過醫療體系、民間基金會與立法代表的共同努力，台灣早產兒的照護體系正逐步健全。（彰基提供）

〔記者湯世名／彰化報導〕母親節前夕，為提升社會對早產議題的關注，彰化基督教醫院學中與財團法人台灣早產兒基金會，今（7）日舉辦「母親節安胎媽媽關懷活動」，由基金會董事許瓊心與執行長張明真造訪彰基安胎示範病房，為住院中的準媽媽們送上蓋毯與祝福。

彰基指出，根據衛生福利部國民健康署統計，近3年台灣早產兒比例平均達10.88%，每年約有1萬4700名早產兒誕生，等同於每10位新生兒中就有超過1位為早產兒。這反映出台灣面對晚婚晚育、人工生殖與孕期壓力等影響，早產風險逐年上升，也凸顯醫療體系承擔的重大責任。

早產兒基金會董事許瓊心醫師指出，一旦早產務必至設有新生兒加護病房的醫院生產，並盡力安胎。（彰基提供）

早產兒基金會董事許瓊心醫師指出，一旦早產務必至設有新生兒加護病房的醫院生產，並盡力安胎。（彰基提供）

長期投入高危險妊娠照護的彰化基督教醫院，院內新生兒加護病房具備完善設備與分級照護能量，由專業且充滿愛心的醫療團隊日夜守護未成熟的生命。安胎病房則規劃舒適空間，護理人員主動關懷，並於母親節期間準備祝福卡片與基金會提供的溫暖禮物，讓住院的孕婦在病房中亦能感受節日溫度，展現醫療人文精神。

彰基醫療長陳明強調，在總院長陳穆寬上任後，就規劃把產房、新生兒加護病房及開刀房整合在同個區域，對早產兒緊急照護與運送有很大的幫助，可以提升存活率。

立委黃秀芳表示，身為早產兒的家長，深切體會早產兒照護的艱辛與不易。期盼日後中央與地方共同合作，提供早產兒更完善醫療照護，讓安胎孕婦在完整的醫療體系照護下安心生產。

早產兒基金會董事、醫師許瓊心指出，早產難以完全避免，一旦發生務必至設有新生兒加護病房的醫院生產，並盡力安胎。安胎雖然辛苦，但每多安一天，嬰兒存活率即增加2%，在台灣26週以上早產兒存活率更可達85%以上。

彰基新生兒加護病房具備完善設備與分級照護能量，由專業且充滿愛心的醫療團隊日夜守護未成熟的生命。（彰基提供）

彰基新生兒加護病房具備完善設備與分級照護能量，由專業且充滿愛心的醫療團隊日夜守護未成熟的生命。（彰基提供）

彰基醫療長陳明（左）與台灣早產兒基金會許瓊心董事（右）及立委黃秀芳（中），關懷住院安胎的準媽媽，送上蓋毯與祝福。（彰基提供）（記者湯世名攝）

彰基醫療長陳明（左）與台灣早產兒基金會許瓊心董事（右）及立委黃秀芳（中），關懷住院安胎的準媽媽，送上蓋毯與祝福。（彰基提供）（記者湯世名攝）

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