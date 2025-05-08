健康網》產後控制不住狂發抖？ 醫列5大原因

醫師表示，產後發抖是生產後的常見現象，通常出現產後幾小時內，但也可能會延續數天等；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕為何生產後，媽咪會不自覺的發抖呢？婦產科名醫蘇怡寧表示，這是生產後的常見現象，在醫學上稱為產後寒顫（postpartum chills），通常出現產後幾小時內，但也可能會延續數天等，通常為壓力與疲勞、體溫調節失衡、子宮收縮與產後痛、荷爾蒙變化或藥物副作用所致，醫師通常會準備暖被或烤燈，助緩解、改善。

蘇怡寧在臉書專頁「蘇怡寧醫師愛碎念」發文說明，許多媽咪在剛生產後，常感覺不自覺的發抖，其實這是生產後常見的現象，不管是自然產或剖腹產都一樣，這種情況在醫學上稱為產後寒顫，通常會出現在生產後的前幾小時內，但有時也可能會延續數天或偶爾發作，可能原因如下：

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1.壓力與疲勞：生產是1種極大壓力與能量消耗的過程。

2.體溫調節失衡：分娩是1個激烈運動的過程，過程中會大量出汗出血及體液流失，可能影響體溫調節中樞，導致調節失衡，而出現發抖現象。

醫師說明，可能因為子宮收縮與產後痛，使得產後出現發抖現象；示意圖。（圖取自shutterstock）

3.子宮收縮與產後痛：有時候也會因為子宮收縮與產後痛，造成發抖現象。

4.荷爾蒙變化：有時候生產後荷爾蒙的劇烈變化，也有可能導致自律神經系統的反應。

5.麻醉藥或止痛藥的副作用：生產過程中使用的麻醉藥或止痛藥的副作用也可能導致產後出現發抖問題，但藥效過後一般就會恢復了。

蘇怡寧指出，若只是短暫現象，並在一段時間後恢復者，屬於正常現象，通常醫師會準備暖被或烤燈，陪伴產婦度過，必要時也會用一些藥物助緩解。不過，若有伴隨發燒或其他感染的跡象，就會再進一步進行相關治療。

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