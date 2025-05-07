健康網》國中生發燒驚確診B流！家長：年初得過A流

醫師分享有位國中生年初才得過A型流感，近期又感染B型流感而發高燒。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕流感全年都有可能感染，不少人以為得過之後就不會感染。然有醫師分享案例：1名國中生發燒前來看診，醫師做了快篩發現是B型流感陽性。醫師表示，得過A型流感後仍會重複感染，或是染上B型流感；甚至即使打過疫苗也可能確診。然接種疫苗的話僅有輕症，且症狀大幅減輕。

小兒科醫師陳信宏在臉書「陳信宏小兒科診所」分享案例：一位國中二年級，發燒第一天，來診所看診，陳醫師直覺，建議做流感快篩，家長反應小孩今（2025）年1月才得過A型流感，陳醫師說：得過A型流感還可能再得A型流感，或是B型流感，最安全的做法還是做快篩檢檢查。經過溝通，家長同意做快篩檢查， 5分鐘後，快篩報告出來：「確診B型流感」。家長相當驚訝。

請繼續往下閱讀...

陳信宏表示，得過A流感還會再重複得A流感，另外也有可能感染B流感，即使有打過疫苗，還是有可能感染流感。但是，有打過流感疫苗，症狀會大幅度減輕，變成輕症居多，所以家長請勿以為得過流感，就是安全，不會再得流感。

陳信宏提醒，有些人還沒打流感，就得流感，就認為得過流感，不用打流感疫苗。「這是大錯特錯！」沒打流感疫苗，還有可能在得流感，而且有可能不止一次。「事先打流感疫苗，是最聰明、有效防護。」發燒生病之後，做快篩檢檢查，是確認是否感染流感的有效方法。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法