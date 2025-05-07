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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

媽咪8次試管治療挨上千針 2度人工受孕喜迎第3胎

2025/05/07 14:21

龔小姐（右一）歷經8次試管治療打上千針熬成母，二度人工受孕喜迎第三胎，分享喜悅與經驗。（高醫提供）

龔小姐（右一）歷經8次試管治療打上千針熬成母，二度人工受孕喜迎第三胎，分享喜悅與經驗。（高醫提供）

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄39歲龔小姐不孕症多年，在其他醫院經多次試管療程，仍都無法成功著床，改求助高雄醫學大學附設中和紀念醫院（下稱高醫）婦產部，除刺激排卵方式及胚胎培養方式改變， 也透過中藥調整體質，最後收集到4顆第5天囊胚，迎來一對龍兄虎弟雙胞胎，1年多前，她再次植入順利又誕生一子，成為龍虎豹三兄弟，開心地在母親節前夕分享喜悅。

龔女士在求子過程，歷經8次試管治療週期，施打超過1千針，夫妻倆始終保持樂觀態度互相扶持，科學與心靈層面並重，堅持不懈，在強大心理素質下，快樂生養3個壯丁。

龔小姐於其他醫院幾次胚胎培養，卻無法培養到第5天囊胚，多次植入第3天胚胎，也都無法成功著床，最後轉求助高醫婦產部，教授蔡英美接手治療，透過檢查也發現龔女士有抗磷脂抗體症候群，可能與多次著床失敗有關。

經與風濕免疫內科醫師討論抗凝血劑藥物治療後，以刺激排卵方式及胚胎培養方式改變， 並透過中藥調整體質，最後收集到4顆第5天囊胚，成功植入2顆胚胎，順利生下龍兄虎弟雙胞胎，讓龔由小姐變成媽媽，第一次體驗當母親的喜悅。

1年多前，龔女士再次植入胚胎順利再添一子；同樣有3個壯丁的高醫婦產部生殖醫學科主任莊蕙瑜表示，對於養育3個男孩的甜蜜與負擔最能感同身受。反覆性著床失敗是媽媽們的惡夢，免疫問題、染色體問題、子宮問題等，都應該做詳細的檢查，找出原因並依照醫師的治療及用藥，才能一起克服。

歷經8次試管治療打上千針熬成母，二度人工受孕喜迎第三胎，一家五口與高醫醫療團隊合照。（高醫提供）

歷經8次試管治療打上千針熬成母，二度人工受孕喜迎第三胎，一家五口與高醫醫療團隊合照。（高醫提供）

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