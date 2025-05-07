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身高變矮恐是骨鬆 健保擴大給付用藥估13萬人受惠

2025/05/07 14:07

盧俊吉醫師、健保署長石崇良、陳崇桓醫師、吳至行醫師（由左至右）共同呼籲骨鬆防治。（骨質疏鬆症學會提供）

盧俊吉醫師、健保署長石崇良、陳崇桓醫師、吳至行醫師（由左至右）共同呼籲骨鬆防治。（骨質疏鬆症學會提供）

〔記者林惠琴／台北報導〕母親節即將來臨，50歲以上女性常見健康威脅除了「三高」外，就是骨質疏鬆症。健保署長石崇良今（7日）表示，今年3月起健保已擴大給付抗骨鬆藥品，提供尚未骨折但具高風險族群用藥預防，預估約13萬人受惠，健保每年新增支出8.65億元；另醫師提醒駝、矮、痛是骨鬆常見3大警訊，民眾要注意。

中華民國骨質疏鬆症學會理事長、高雄醫學大學附設中和紀念醫院骨科部教授陳崇桓表示，骨鬆就是「骨質流失，骨頭變空洞了」，空空的骨質讓骨骼孔隙擴大、間質變得脆弱，容易斷裂，也可能出現駝背或因為跌倒而骨折。

陳崇桓說明，人類骨密度在25歲左右達高峰，40歲之後逐年減少，尤其50歲以上停經後婦女或70歲以上男性更嚴重；根據國健署統計與2023年台灣成人骨質疏鬆症防治指引顯示，台灣60歲以上人口中，每6人有1人罹患骨鬆，其中女性占比達80%。

陳崇桓指出，提早停經、低身體質量指數（BMI）、肌肉量不足，或是曾有骨折過、服用類固醇類藥物、乳癌化療、長期臥床或少動、內分泌疾病，或是具有抽菸、飲酒過量、鈣質攝取不足、不曬太陽等生活習慣不佳等，都是骨鬆危險因子。當骨鬆性骨折發生後，1年內再次骨折風險高達近45%。

中華民國風濕病醫學會秘書長、國防醫學院助理教授盧俊吉指出，自體免疫疾病的骨鬆共病不容忽視，台灣近4成類風濕性關節炎者合併有骨鬆，脊椎骨折率逾13%。臨床上，每4名類固醇使用者就有3人骨鬆，類固醇使用越久、劑量越高，骨折風險越高。

成大醫院家庭醫學部主任吳至行則提到，大約4成糖尿病患者也罹患骨鬆，當罹病時間越久、跌倒機率增加，骨折風險更高。主要是糖尿病影響骨骼代謝，導致骨頭品質與結構變差，就像海砂屋一樣脆化，比一般人更容易因為輕微碰撞或外力產生裂痕或斷裂。

為了強化照護，健保3月起已擴大給付抗骨鬆藥物，提供糖尿病使用胰島素、類風濕性關節炎、長期使用類固醇，以及遠端橈骨骨折、近端肱骨骨折等對象使用。石崇良指出，對於有骨鬆合併骨折高風險者，不必等到發生骨折就可用藥；已發生骨折者，也不用主要大骨骨折就可用藥。

此外，陳崇桓提醒，骨鬆3大警訊包含駝、矮、痛，也就是出現頭枕部與牆面間距超過3公分、現在身高比年輕時身高矮超過4公分、骨鬆性骨折所造成的疼痛時，應提高警覺。

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