中山大學推行社會責任（USR）計畫，進行產官學合作，資助高雄在地樂團「六藝樂集」，前往11間長照安養機構巡演並與長輩合影。（中山大學提供）

〔記者黃良傑／高雄報導〕台灣邁入超高齡社會，中山大學推行社會責任（USR）計畫，進行產官學合作，資助高雄在地樂團「六藝樂集」，前往11間長照安養機構巡演，透過演奏台灣歌謠音樂，撫慰並感動了510名長者與機構照護人員，這項「翻轉‧築夢‧高雄」圓夢實踐計畫，讓青年在築夢過程中共同建構高雄發展，也翻轉社會促進在地青銀共融。

中山大學公事所強調，長照安養機構的長者多數無法輕易外出，前往公共藝文場域欣賞音樂會，邀請六藝樂集主動到訪表演，讓長者能在機構中就近參與，提供難得體驗，也呈現大學USR計畫的合作成果，期許未來能有更多企業持續支持耕耘社會的在地團體。

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教授郭瑞坤表示，學校為善盡大學社會責任，推動「產學合創．在地共榮—共構地方永續協作平台2.0」USR計畫，長期與雷科公司合作，自2020年起舉辦「翻轉‧築夢‧高雄」圓夢實踐計畫，該計畫逐步擴大合作規模，盼共同提升高雄地方共榮。

巡演場域包括市府社會局仁愛之家、左營銀髮家園、高雄市老人公寓（崧鶴樓），以及鳳山日照社福多功能中心等11間長照機構，將經典台語歌謠與長者分享，重溫記憶中的動人旋律，同時反思高齡社會照護議題的重要性。

六藝樂集團長林桐毅為中山公事所校友，他表示，在演出過程中，經常遇到失智或失能的長者，一聽到音樂會落淚或輕聲哼唱，希望透過台語歌謠給長輩們更多力量與慰藉。

中山大學邀在地樂團巡演11間長照機構，產官學推在地青銀共融。（中山大學提供）

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