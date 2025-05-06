服務態度不佳遭懲處 高榮女檢驗師翻案吞敗

高雄榮總醫院女檢驗師因工作怠惰，遭院方懲處申誡，她不服打官司，被高雄高等行法院駁回。（記者鮑建信攝）

〔記者鮑建信／高雄報導〕高雄榮民總醫院女檢驗師小雪（化名），因懈怠職務、病患反映服務態度不佳，被醫院記2次申誡，她不服打官司救濟，高雄高等行政法院認為醫院懲處並無不當，判決她敗訴。

據了解，小雪任職高榮病理檢驗部，因多次提供不實資訊予病房及單位主管，違反醫檢師基本職業倫理道德，並屢遭病患反映抽血及服務態度不佳等缺失，被依國軍退除役官兵輔導委員會職員獎懲作業規定，認定構成「懈怠職務或辦事敷衍」，予以懲處申誡2次。

請繼續往下閱讀...

小雪則否認上開指控，並說，醫院召開3次考績會議，她沒有全程在場，或沒有收到通知而未參與，因而無法充分陳述意見，認為會議違反行政程序法，所做處分更不合法，要求撤銷。

高雄高行調查，小雪確有遲延發出報告，並且於病房及單位主管詢問時回覆不實試圖隱匿，以及屢遭病患多次投訴等諸多工作情況不佳等怠惰情形，認定醫院處分依法有據，仍可上訴。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法