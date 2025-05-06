促進國人健康與精準醫療 卓揆：需強化資訊整合運用

民進黨立委王正旭建議善用健保資料庫，整合運用健保資訊。（王正旭國會辦公室提供）

〔記者謝君臨／台北報導〕行政院長卓榮泰今表示，接下來會更需要推動國人健康促進與精準醫療，以改善國人生活習慣、降低醫療成本並減少病患痛苦，要做好這兩個部分，就須做好資訊整合與運用。

立院院會今續邀請卓榮泰率相關部會首長進行施政總質詢。王正旭質詢指出，國人健康資料的整合與運用，在總統賴清德推動「健康台灣」的政策願景中，就有很多項計畫，都需要跨政府部門，甚至是跨公私部門的資料整合與運用，而這些最後都需要行政院來統合彙整。

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王正旭指出，光就健檢資料，就會涉及如何整合散落在各部會、各機構、甚至各種類型人員手上健檢資料的問題，更會牽涉到我國究竟是要立法強制，還是提供誘因鼓勵整合的問題，而目前要整合健檢資料，相關資安、個資保護，以及開放運用的法源，也都需要妥善處理。

王正旭建議，包括利用「健保資料庫釋憲案判決」要求的立法機會，擴大處理健康資料整合運用的法源，若最後還是決定僅先通過健保資料庫專法，也該儘快研議後續修法的時程與內容；而若最後甚至定調只用政策計劃或行政命令處理，那相關政策溝通與配套就要更完善，也需有更前瞻的政策規劃。

對此，卓榮泰指出，在「健康台灣」歷次的會議和論壇中，的確提出許多讓台灣醫療環境更充實的想法與計畫，目前政府針對已發病的患者，不管是癌症、罕病或三高，都已有相當完整的醫療計畫。

卓榮泰強調，接下來會更需要推動國人的健康促進與精準醫療，健康促進可以改善國人生活習慣，精準醫療則可降低醫療成本並減少病患的痛苦，但要能做到健康促進和精準醫療，就必須要做好資訊的整合與運用。

卓榮泰說，目前台灣已有30年處理健保資訊的經驗，接下來也會在確保個資保障，以及讓國人充分信任的原則下，持續推動健康資訊的整合與運用，以提升國人健康保障。

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