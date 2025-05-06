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健康網》學童滑手機讓讀書前功盡棄！ 日專家：影響大腦發育

2025/05/06 19:38

研究發現，手機滑越久，大腦白質整體出現發育停滯現象，顯示大腦發育出問題；情境照。（圖取自freepik）

研究發現，手機滑越久，大腦白質整體出現發育停滯現象，顯示大腦發育出問題；情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現代人的生活脫離不了手機，然而腦科學專家、日本東北大學發育、老化與癌症研究所教授川島隆太自2010年起，長期追蹤宮城縣仙台市的中小學生，累積超過7萬人，發現只要螢幕時間超過1小時，成績就會明顯下降，或許有人會想「多讀點書能彌補滑手機帶來的傷害」，川島隆太後續的研究也證實「辦不到」。因為手機滑越久，在核磁共振（MRI）下觀察到的大腦白質（大腦內部通訊網路）整體出現發育停滯現象，成績下降的主因不是「書讀不夠」，而是「大腦發育出問題」。

綜合媒體報導，據NTT DoCoMo手機社會研究所的調查，在日本已有4成的小學高年級生和7成的國中生有手機，但關於手機使用的風險，仍有許多未解之謎。川島隆太以2010年的大規模研究揭露「只要平日的螢幕時間（看電視、使用手機、遊戲機等螢幕的時間）超過1小時，成績就會明顯降低」，且隨著使用時間增加，數學、國語、理科、社會等所有科目的成績都會下降。代表不分科目的學力下降，推測影響有邏輯思考力、記憶力、專注力、閱讀理解力等整體學習能力。

根據日本體育廳發表的《令和6年度全國體力、運動能力與運動習慣調查結果》，明顯看出螢幕時間正逐年增加。在非學習目的的螢幕時間中，「超過3小時」的比例，在國小與國中男女學生中皆有上升。2024年度的數據創下調查開始以來（2016年）最高記錄。約4成小學生、5成中學生每日使用手機進行非學習活動超過3小時。若限定國小男生，甚至有約19%（約每5人就有1人）每天使用超過5小時。

手機在手 學童專注力被奪走

川島隆太從數據分析發現，即使孩子每天讀書超過2小時，只要手機使用超過3小時，成績會比那些幾乎不讀書、但不使用手機的學生更差。此外，研究團隊也透過MRI測量觀察孩子大腦發育的變化，發現網路使用時間越長的孩子，大腦的變化越少。許多腦區發育停滯，其中大腦皮質發育停滯達1/3，連結大腦不同區域的「大腦白質」也出現發育停滯現象。

研究指出，即便手機沒有被操作，只要開機、在身邊，就會對專注力產生負面影響；情境照。（圖取自freepik）

研究指出，即便手機沒有被操作，只要開機、在身邊，就會對專注力產生負面影響；情境照。（圖取自freepik）

川島隆太表示，根據這些結果，孩子長時間使用手機造成成績下降的真正原因，其實是「大腦發育出現問題」。研究甚至指出，即便手機沒有被操作，只要開機、在身邊，就會對專注力產生負面影響。因為手機屬於「推播型」接收資訊裝置，人會下意識注意「有沒有訊息」。也有研究指出，睡覺時只要手機開著放在身邊，睡眠品質就會變差。

手機能同時傳訊息看影片是分心關鍵

川島隆太指出，手機是一種能同時進行多項活動的裝置，例如：看影片、玩遊戲、傳訊息、通話等，而這正是問題所在。現在的遊戲很多是1-2分鐘就能結束的小遊戲，過去的遊戲是要用桌上型電腦遊玩，當時的問題是「停不下來」，然而現在的使用者卻連維持專注力都辦不到。手機本身的設計是讓人能在影片的廣告空檔中回訊息，甚至打一場遊戲，所以設計出「專注力差也玩的遊戲與App」。

研究發現，越常在讀書時使用App，成績越低。因此專家認為，應該立即禁止「邊用手機邊讀書」的壞習慣；情境照。（圖取自freepik）

研究發現，越常在讀書時使用App，成績越低。因此專家認為，應該立即禁止「邊用手機邊讀書」的壞習慣；情境照。（圖取自freepik）

川島隆太針對仙台市孩童，將LINE、影片、遊戲、音樂等各種App的使用頻率與四科（數學、國語、理科、社會）的平均偏差值進行分析，發現越常在讀書時使用這些App，成績越低。因此「邊用手機邊讀書」是該立即禁止的壞習慣。

手機與菸酒一樣具成癮性

川島隆太說，「手機成癮」這個詞彙已逐漸廣為人知。相信許多人應該都有「一滑就停不下來」、「手機不在身邊就焦慮不安」的經驗。手機成癮造成的負面影響已不能忽視，相關限制措施也在逐步出現。

川島隆太認為，人本來就是意志薄弱的生物，手機與酒精、香菸一樣容易讓人成癮，因此該設立某種限制，澳洲於2024年通過全球首部禁止16歲以下青少年使用社群網站的法案，考慮到手機的高度成癮性，未來是否應限制使用年齡，應該成為社會討論的議題。此外，韓國也有研究發現，高中生的手機成癮傾向比研究生高，學生族群也比上班族更容易成癮。

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