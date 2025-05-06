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健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》初經小四報到正常？ 國內研究：2018年平均11.3歲

2025/05/06 20:15

醫師指出，台灣研究中發現，2018年青少女初經年齡平均11.3歲，因此「現在小孩都發育得比較快」是真的；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

醫師指出，台灣研究中發現，2018年青少女初經年齡平均11.3歲，因此「現在小孩都發育得比較快」是真的；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「小四就來初經正常嗎？」這個疑問在診間超級常見，禾馨民權婦幼診所兒童內分泌科醫師陳奕成表示，每個診次都會被問5-7次，但事實上據研究「青春期提前已經是全球性的現象」，甚至在台灣的本土研究中發現，相較1998年，2018年整整提早1歲到平均11.3歲，因此「現在小孩都發育得比較快」是真的，不過仍不到「性早熟」的範疇。

陳奕成在臉書專頁「兒童內分泌 陳奕成醫師的樂高園地」發文分享，最近整理資料時，發現相比於1998年的統計資料，台灣北部的男女生青春期真的都明顯提早。2018年女生初經年齡平均為11.3歲，平均骨齡也接近13歲，比實際年齡更提前；而評估男生青春期的關鍵是睪丸體積，進入青春期的起點是睪丸體積4毫升，和1998年的統計資料相比，提早了1年來到了9.5歲。

陳奕成說，看到資料「青春期提早」，家長也不用擔心「是不是性早熟」，因為性早熟在醫學上的定義為女孩在8歲以前開始出現第二性徵；男孩在9歲以前開始出現第二性徵，雖然現在很多孩子發育比爸媽小時候早，但在臨床上大部分都還是在正常範圍內。

陳奕成強調，現代孩子的身體比較「早熟」，但爸爸媽媽可以不用太過焦慮。這時候最重要的，是理解和陪伴孩子身體和心理的變化，並配合有經驗的兒童內分泌科醫師定期追蹤。一般來說，會根據孩子的生長曲線、外觀、抽血檢查，還有很重要的骨齡X光，協助家長和孩子判斷有無需要藥物的介入。

陳奕成表示，孩子的青春期如果來得早，不一定是壞事，重點在於及早觀察、適時介入，並且給予正確的引導與支持。

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