健康網》5大「健康陷阱」醬料！ 胡麻醬、番茄醬都上榜

學者表示，日式胡麻醬常加入大量糖、果糖、味醂與油脂，建議無糖版本，或自製減糖版；示意圖。（資料照）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕食物沾醬吃增添風味！不過，有些看似健康的醬料，可能暗藏高糖、高鹽、高脂陷阱。營養學者洪泰雄在臉書點名5大常見健康陷阱醬料，包括：日式胡麻醬、優格沙拉醬、水果醬、番茄醬及低脂美乃滋，看似無害，但其實高糖、高鹽、高脂，不利於健康，建議購買時先看營養標示、自製醬料或使用天然辛香料等，護健康！

1.和風醬／日式胡麻醬：常加入大量糖、果糖、味醂與油脂，建議無糖版本，或自製減糖版。

請繼續往下閱讀...

2.優格沙拉醬：市售常添加糖與稠化劑，熱量不低，建議改用無糖希臘優格自製，加檸檬汁與香料調味。

3.果醋／水果醬：多含糖精、濃縮果汁，不利於血糖，容易升糖，建議選純釀醋＋原汁果泥或自行稀釋天然檸檬汁，更健康。

學者提醒，番茄醬含糖量高，每湯匙約4-5克糖，少吃為妙；示意圖。（圖取自freepik）

4.番茄醬：含糖量高，每湯匙約4-5克糖。可自製番茄泥＋香料，或改用新鮮番茄切丁取代。

5.低脂美乃滋／沙拉醬：市售醬料為了「低脂」，反而可能加入更多糖或增稠劑，因此應少量使用原味美乃滋，搭配天然食材分散比例。

4招遠離陷阱 更健康

如何遠離健康陷阱？洪泰雄提供4大原則，首先購買時，應仔細看營養標示，特別是「總糖量」與「成分表」，越少成分的越安心，最好是能唸得出來的天然食材；再者，多用天然酸味、辛香料取代重口味醬料，如檸檬汁、巴薩米克醋、黃芥末籽、蒜泥、辣椒、香草等；或是也可以自製簡單醬料，控制油糖鹽，舉例來說，橄欖油＋檸檬＋黑胡椒就是百搭醬汁；最後，也應養成「醬料淺沾」的習慣，減少攝取量。

學者建議，多用天然酸味、辛香料取代重口味醬料，如檸檬汁、巴薩米克醋、黃芥末籽、蒜泥、辣椒、香草等；示意圖。（圖取自freepik）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法