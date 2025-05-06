健康網》立夏飲食掌握7分飽 心浮氣躁快按這穴位

中醫師指出，立夏時節容易濕困脾阻，飲食應掌握七分飽、清淡攝取當令食蔬以及適度飲水3重點；情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕夏日來臨，陽氣上升，此時身體也需順應天候改變，慢慢調節。中醫師陳信宏指出，立夏後天氣濕熱，易造成濕困脾阻，飲食須注意掌握適量7分飽、當令時蔬宜清淡以及適度飲水重養心。尤其天熱經常容易心浮氣躁，建議日常可適度按摩極泉穴，有助養心歸源、清心降火。

陳信宏表示，「立」字有開始的意思，立夏意指夏天的第1個節氣，也是宣佈春天結束，正式開始進入夏天的時節。天氣愈發炎熱下，建議飲食應注意以下3重點：

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●飲食掌握7分飽



夏季是腸胃炎好發的季節，天氣濕熱，除了容易造成食物變質之外，也容易造成濕困脾阻，導致腸胃道消化吸收不良。如果又因貪涼飲冷，飲食失節，更會加重腸胃負擔。因此，立夏飲食不宜過飽，建議7分飽即可，也就是好像還可以吃一點點東西，但對食物的熱情已經有所下降時，就可以停止進食。

●當令時蔬宜清淡

夏天盛產許多蔬果，攝食當令時蔬，如：蘋果、火龍果、百香果、檸檬、西瓜、美濃瓜、櫛瓜、綠豆、空心菜、絲瓜、苦瓜、竹筍等，都是不錯的選擇。其他如芒果、龍眼、荔枝、榴櫣等水果，因甜度或熱量較高，除建議應酌量食用、清淡飲食，也應搭配其他蔬果食用。

中醫師說，夏天盛產許多蔬果，如攝食芒果、龍眼、荔枝、榴櫣等水果，因甜度或熱量較高，除應酌量食用，也應搭配其他蔬果；示意圖。（圖取自freepik）

●適度飲水重養心

另，夏季因流汗多、頭皮常出油，容易心浮氣躁，所以應隨時補充足量水份。夏日建議飲水總量約為體重（kg）乘以40毫升水，以體重50公斤為例，建議飲用總水量為2000毫升。若經常心浮氣躁，也可以大拇指適度按摩位於腋下的極泉穴，每次約操作30下，每日3回，有助於養心歸源、清心降火。

陳信宏提醒，炎炎夏日很難不吃冰。尤其腸胃虛弱者，如欲食用生冷冰品，可選擇於陽氣相對旺盛的午時或未時食用（約上午11時至下午3時）。此外，寒涼蔬果與冰涼食品的食用時間，建議也應與正餐相隔1小時，並減少空腹吃生冷食物，以免影響腸胃的消化功能。

中醫師提醒，寒涼蔬果與冰涼食品的食用時間，建議應與正餐相隔1小時，並減少空腹狀況下吃，以免影響腸胃消化功能；示意圖。（圖取自photoAC）

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