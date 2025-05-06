健康網》自己煮不如外食香？ 營養師點「關鍵」3招健康吃

營養師建議，外食掌握3原則，吃得更健康；圖為情境照。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕吃慣外食後，每當自己煮飯時，明明加了很多調味料，卻吃起來沒味道？營養師周亦秀指出，這可能是習慣外食所致的，外食為了味道較重，通常都下了不少調味料，或是加較多油脂，讓菜吃起來又鹹又香很下飯，導致熱量超標！因此建議外食時，選涼拌菜、避開醬料多或有勾芡的菜品，同時在夾菜時，優先夾上層的菜，吃得更健康。

周亦秀在臉書專頁「營養師煮什麼（周亦秀營養師）」發文分享，外面的菜要吃起來有鹹味，通常都下了不少調味料，除非是用天然食材提味，如蒜頭、薑、韭菜、辣椒、乾香菇、蝦米等；不只如此，外食也可能加入過多油脂，讓菜吃起來又鹹又香很下飯，不小心熱量攝取較高，因此建議在外吃飯時可以掌握以下原則：

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1.選涼拌菜：如皮蛋豆腐、涼拌木耳、涼拌龍鬚菜。

營養師建議，外食時可選擇涼拌菜，如皮蛋豆腐等，調味較簡單；示意圖。（圖取自photoAC）

2.不要醬料太多、有勾芡的：避開醬料多、有勾芡的食物，選擇顏色接近原本食材的顏色者，舉例來說，麻婆豆腐、咖喱使用較多醬料，比較重口味；反之，炒豆乾、燙青菜等，料理後仍接近食材本身的顏色，建議選擇此種食物，更健康。

3.自助餐的話盡量夾上層的菜：下層的菜通常吸附較多油脂，建議先夾上層的菜。

營養師表示，選擇外食時，應選擇料理顏色接近原本食材的顏色者，如炒/燙青菜；示意圖。（資料照）

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