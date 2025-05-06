自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》自己煮不如外食香？ 營養師點「關鍵」3招健康吃

2025/05/06 17:55

營養師建議，外食掌握3原則，吃得更健康；圖為情境照。（圖取自freepik）

營養師建議，外食掌握3原則，吃得更健康；圖為情境照。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕吃慣外食後，每當自己煮飯時，明明加了很多調味料，卻吃起來沒味道？營養師周亦秀指出，這可能是習慣外食所致的，外食為了味道較重，通常都下了不少調味料，或是加較多油脂，讓菜吃起來又鹹又香很下飯，導致熱量超標！因此建議外食時，選涼拌菜、避開醬料多或有勾芡的菜品，同時在夾菜時，優先夾上層的菜，吃得更健康。

周亦秀在臉書專頁「營養師煮什麼（周亦秀營養師）」發文分享，外面的菜要吃起來有鹹味，通常都下了不少調味料，除非是用天然食材提味，如蒜頭、薑、韭菜、辣椒、乾香菇、蝦米等；不只如此，外食也可能加入過多油脂，讓菜吃起來又鹹又香很下飯，不小心熱量攝取較高，因此建議在外吃飯時可以掌握以下原則：

1.選涼拌菜：如皮蛋豆腐、涼拌木耳、涼拌龍鬚菜。

營養師建議，外食時可選擇涼拌菜，如皮蛋豆腐等，調味較簡單；示意圖。（圖取自photoAC）

營養師建議，外食時可選擇涼拌菜，如皮蛋豆腐等，調味較簡單；示意圖。（圖取自photoAC）

2.不要醬料太多、有勾芡的：避開醬料多、有勾芡的食物，選擇顏色接近原本食材的顏色者，舉例來說，麻婆豆腐、咖喱使用較多醬料，比較重口味；反之，炒豆乾、燙青菜等，料理後仍接近食材本身的顏色，建議選擇此種食物，更健康。

3.自助餐的話盡量夾上層的菜：下層的菜通常吸附較多油脂，建議先夾上層的菜。

營養師表示，選擇外食時，應選擇料理顏色接近原本食材的顏色者，如炒/燙青菜；示意圖。（資料照）

營養師表示，選擇外食時，應選擇料理顏色接近原本食材的顏色者，如炒/燙青菜；示意圖。（資料照）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中