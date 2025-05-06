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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》響應世界氣喘日 國健署授4招管理不誘發

2025/05/06 14:37

國健署表示，氣喘病友日常除應減少接觸誘發因子、運動前暖身、正確使用藥物與定期回診外，均衡飲食也有助降低氣喘發作的風險；示意圖。（圖取自freepik）

國健署表示，氣喘病友日常除應減少接觸誘發因子、運動前暖身、正確使用藥物與定期回診外，均衡飲食也有助降低氣喘發作的風險；示意圖。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕今（6）日為「世界氣喘日」，國民健康署於臉書專頁網頁發文提醒，氣喘病友重視日常管理，並提供4項實用自我照護技巧：減少接觸誘發因子、均衡飲食、運動前暖身、正確使用藥物與定期回診；養成良好生活習慣，有助降低氣喘發作風險，穩定控制病情、提升生活品質。

日常保養、控制穩病情

國健署表示，每年5月的第1個星期二為世界氣喘日，全球氣喘倡議組織（Global Initiative for Asthma, GINA）將今年主題訂為「讓吸入式治療人人可及」（Make Inhaled Treatments Accessible for ALL），強調吸入性藥物對氣喘管理的重要性。

據110年國民健康訪問調查，國內18歲以上的氣喘患者中，有22.4%在過去1年曾發作，呼籲氣喘病友平時應遵從醫囑按時用藥，若沒有做好管理，嚴重時恐引發胸悶、呼吸困難，甚至危及生命。因此，穩定氣喘的關鍵在於日常保養與積極控制。

4技巧助力管理更健康

國健署指出，氣喘的主要誘發因素來自於過敏原或刺激呼吸道的物質，搭配健康生活習慣與藥物治療，才能有效控制氣喘，維持良好生活品質；並提出以下日常照護4方式：

減少過敏原與刺激物：接觸塵蟎、動物毛屑、黴菌等過敏原，或菸害、氣溫變化、強烈氣味等刺激物，可能導致氣管收縮與發炎，進而引發氣喘發作。建議定期清潔居家環境，外出時配戴口罩，減少吸入冷空氣、二手菸及揮發性物質。

國健署提醒，接觸塵蟎、動物毛屑、黴菌等過敏原，可能導致氣管收縮與發炎，進而引起氣喘發作。因此，氣喘病友應注意居家清潔；情境照。（圖取自freepik）

國健署提醒，接觸塵蟎、動物毛屑、黴菌等過敏原，可能導致氣管收縮與發炎，進而引起氣喘發作。因此，氣喘病友應注意居家清潔；情境照。（圖取自freepik）

均衡飲食補充營養：除非對特定食物過敏，否則氣喘病友無需特別限制飲食，也不必額外補充保健食品。建議每日均衡攝取6大類食物，包括全穀雜糧類、乳製品類、豆魚蛋肉類、蔬菜類、水果類、油脂與堅果種子類，以獲取充足營養。

運動前暖身降風險：氣喘可能因運動誘發，若激烈活動或情緒興奮時出現咳嗽，代表氣喘尚未控制良好。建議運動前進行10-15分鐘的暖身，以降低誘發風險，並隨身攜帶藥物，才能安心享受運動。

規律用藥與追蹤治療：除急性發作藥物，慢性保養藥物亦不可忽視。即使無症狀，仍應依照醫囑規律用藥，以預防復發。吸入性類固醇是最常見的慢性保養藥物，只要掌握正確吸入技巧並定期回診，即可降低副作用的疑慮。

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