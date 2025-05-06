肝腫瘤如排球大 復發轉移頸椎害癱瘓 3合1療法續命

57歲的患者罹患肝癌，檢查發現腫瘤宛如排球大（右），並已經轉移到頸椎（左）。（記者陳建志翻攝）

〔記者陳建志／台中報導〕台中1名57歲男子曾罹患肝癌，經採用栓塞治療後獲得控制，但因疏於追蹤，直到去年感覺四肢無力，甚至癱瘓無法行走，就醫後赫見癌細胞竟擴散至頸椎，差點吃掉整塊骨頭，肝臟更長了1個直徑達20公分，宛如排球大的腫瘤，所幸醫療團隊安排脊椎減壓手術並透過三合一療法成功幫他續命。

亞洲大學附屬醫院放射腫瘤科主任王博民指出，患者平常都會到菜市場叫賣手工麻糬，但去年感覺起床後手腳無力，包麻糬時也經常掉落，原以為只是年紀大不以為意，但後來卻連走路都舉步維艱，家人趕緊帶他就醫檢查，才發現肝癌不幸復發，且已經擴散，其中1顆近5公分大的腫瘤已壓迫到頸椎第5節。

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經詢問後才知道患者1年多前曾因肝癌就醫，當時醫療團隊評估腫瘤僅約3公分大，建議採用栓塞治療，術後恢復良好，但因疏於追蹤檢查，沒想到癌細胞卻悄悄滋生，並罕見擴散至頸椎。

王博民表示，經與神經外科醫師討論後，建議先以減壓手術清除部分癌細胞，再以維持器固定脊椎結構，之後銜接放射治療，清除殘留在頸椎的癌細胞，總算讓他先恢復部分行動能力。

待患者狀況穩定後，同步安排檢查，果然在肝臟內發現一顆宛如排球大小、長達20公分的巨大腫瘤，已經堵塞了左肝門靜脈，因不適合栓塞治療，決定採用「免疫療法」與「標靶藥物」，同時加入「放射治療（光子刀）」的3合1療程，經積極治療後，原本幾乎填滿整個左肝的腫瘤，縮小剩約8公分，且已完全失去活性。

王博民解釋，雖腫瘤殘留體積不小，但因已無活性，幾乎不會再對人體進行攻擊，也不具轉移能力，因此無需進一步處理或引流，患者也大幅恢復行動力，生活重新回到常軌。

王博民提醒，肝癌雖早期可透過栓塞、電燒等方式控制，但若無定期追蹤，很容易復發或轉移，且肝癌發生骨轉移的比例雖不高，可是一旦轉移至脊椎，尤其是頸椎部位，往往症狀發展迅速，因此患者應定期接受腹部超音波、腫瘤指數追蹤，如有發現骨轉移，更應盡快評估手術或放射線治療。

王博民醫師提醒，民眾若罹患肝癌要定期接受腹部超音波、腫瘤指數追蹤，如有發現骨轉移，更應盡快評估手術或放射線治療。（記者陳建志攝）

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