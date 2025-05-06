咖啡不僅提神！ 研究：或能強化年長者體質

研究揭示咖啡或能強化年長者體質，降低衰弱機率；示意圖。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕您早晨那杯咖啡，或許不僅僅是提神。1項追蹤逾千名年長者長達7年的最新研究顯示，較高的咖啡攝取量與「虛弱」（frailty）風險降低顯著相關，為咖啡如何支持健康老化提供了新證據。

據《每日科技網》（scitechdaily）報導，這項發表於《歐洲營養學期刊》的研究指出，每日規律飲用4至6杯（含）以上咖啡（每杯125毫升）的年長者，其虛弱風險明顯較低。此研究由「咖啡科學資訊研究所」（ISIC）資助，首次專門探討咖啡攝取量與構成虛弱各項獨立要素間的關聯。

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先前已有研究指出，咖啡飲用與認知功能衰退、發炎相關疾病等老化現象的風險降低有關。此次新研究在此基礎上，進一步探索了習慣性飲用咖啡對老年族群的長期健康影響。

研究團隊分析了「阿姆斯特丹縱向老化研究」（LASA）的數據，追蹤1,161名55歲以上長者長達7年。研究採用國際公認的「弗里德虛弱表型」（Fried's five-component frailty phenotype）評估虛弱狀態，標準為出現以下5項中的3項或更多：體重減輕、無力、疲憊、行走遲緩及低體能活動量。

結果發現，習慣性飲用較多咖啡與整體虛弱風險降低密切相關。此發現與「歐洲食品安全局」（EFSA）的觀點一致：每日攝取高達400毫克咖啡因（約3至5杯咖啡）屬適量安全範圍。

研究人員推測，咖啡降低虛弱風險的機制，部分可能歸因於其富含的抗氧化物，有助減緩發炎、對抗肌少症（sarcopenia，肌肉流失）及預防肌肉損傷。咖啡亦可能改善年長者的胰島素敏感性與血糖調節。

該研究主要作者、阿姆斯特丹公共衛生研究所及阿姆斯特丹自由大學副教授奧爾托夫（Margreet R. Olthof）表示：「喝咖啡是許多人日常習慣。我們的發現凸顯每日飲用咖啡與年長者晚年虛弱風險降低間的潛在益處。咖啡或能促進健康老化，但仍需探索更多飲食干預措施，確保長者生活充實。」

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