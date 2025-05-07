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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》超夯低卡巴斯克 營養師：用「它」DIY減脂增蛋白

2025/05/07 07:30

營養師表示，想吃甜食又怕攝取高脂肪，不妨DIY優格巴斯克蛋糕，無糖優格增加蛋白質含量，低卡又減脂；示意圖。（圖取自photoAC）

營養師表示，想吃甜食又怕攝取高脂肪，不妨DIY優格巴斯克蛋糕，無糖優格增加蛋白質含量，低卡又減脂；示意圖。（圖取自photoAC）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕偶爾想放縱一下來塊甜點，總擔心熱量破表不健康？營養師何沂霖分享，想吃甜食又怕攝取高脂肪，不妨試試DIY超夯的優格巴斯克蛋糕，除了蛋、麵粉與糖等基本製作材料外，其中還添加無糖優格，不但增加蛋白質含量，低卡又減脂，讓人享受甜點也能減少負擔。

材料簡單在家也能輕鬆做

何沂霖於臉書專頁「何沂霖 營養師」發文表示，近來流行的優格巴斯克蛋糕製作方式相當簡單，材料只要準備2顆蛋、20公克麵粉、30公克糖、300公克優格，再將全部材料加在一起，攪拌均勻後，倒入鋪上烘焙紙的容器內，以攝氏220度的溫度大約烤30分鐘（可依個人家中烤箱稍微調整溫度）即可。待烤好放涼後，再放入冰箱至少8小時就大功告成。

營養師指出，優格巴斯克蛋糕雖放入大量優格製作，口感卻與傳統口味雷同，且低糖、高蛋白，適合當健康點心；示意圖。（圖取自freepik）

營養師指出，優格巴斯克蛋糕雖放入大量優格製作，口感卻與傳統口味雷同，且低糖、高蛋白，適合當健康點心；示意圖。（圖取自freepik）

甜度降低的解饞小點心

何沂霖提及，這款優格巴斯克蛋糕脂肪含量確實少很多，製作材料中雖然放入優格，但口感卻與傳統巴斯克蛋糕不相上下，而且甜度降低、蛋白質增量（以放入希臘優格來說，粗估1個蛋糕的蛋白質含量達45公克），因此相當適合作為較健康的解饞小點心。

何沂霖指出，若覺得甜味稍嫌不足，可再多加15-20公克的糖量，也吃得到優格的酸味。另，也有人添加鹽巴或檸檬調味，或許會更接近傳統口味。不過，若想品嘗真正的巴斯克蛋糕，提醒在享用之餘，記得調整其他餐點配置，以免攝取過多熱量。

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