健康網》肝不好不只皮膚黃！ 醫示警注意「上廁所」5異狀

醫師表示，當肝細胞受損或纖維化，膽紅素積聚、腸道血流改變，這些變化就反映在日常最簡單的生理行為中，因此可從上廁所中觀察；圖為情境照。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕肝若不好，人生是黑白的！很多人以為肝臟出問題，只會讓人感到疲倦或皮膚變黃，但事實上排便與排尿習慣，早已悄悄洩露健康祕密。胸腔暨重症專科醫師黃軒提醒，當發現上廁所時，出現腹瀉、便秘、黑便、尿色變深、尿液異味5大異常狀況時，很可能是肝臟在求救，應提高警覺，及早發現、治療。

為什麼肝硬化會影響大小便？黃軒在粉絲專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文解釋，肝臟不只是代謝中心，還會調控膽汁製造與血液循環。當肝細胞受損或纖維化，膽紅素積聚、腸道血流改變，這些變化就反映在日常最簡單的生理行為中。2024年1篇肝病生理學研究也顯示，腸肝軸（gut-liver axis）異常甚至會影響腸道菌叢，進一步惡化腸胃症狀，因此可從尿液、腸道及排便變化觀察。

請繼續往下閱讀...

尿液 呈現茶色、味道刺鼻

黃軒說明，肝功能變差時，處理膽紅素的能力下降，使尿液變得比平時深，甚至呈茶色。1篇文章指出，當肝臟功能受損，導致結合型膽紅素（conjugated bilirubin）無法正常代謝時，可能會出現尿液顏色變深的情況，這被稱為膽紅素尿（bilirubinuria），是肝臟或膽道疾病的早期指標之一。此外，尿液的氣味也會變得濃烈刺鼻，這是因為毒素累積，代謝廢物無法順利排除。

醫師指出，肝功能變差時，處理膽紅素的能力下降，使尿液變得比平時深，甚至呈茶色；示意圖。（圖取自shutterstock）

腸道 頻繁腹瀉或頑固型便秘

黃軒提及，有些人出現頻繁腹瀉，這可能是因為肝臟硬化導致腸道蠕動加速，使食物中的水分來不及被吸收，造成排便稀爛。2021年1篇研究顯示，約3成早期肝硬化患者有慢性腹瀉的情況。

但有些人也可能出現完全相反的狀況，黃軒說，當肝臟影響到膽汁與消化酶的分泌，糞便容易變硬，變得難以排便，出現頑固性的便秘問題。

排便 黑便恐是腸胃道出血

黑便是更危險的警告，黃軒提醒，黑便代表腸胃道內出血，尤其是肝硬化引起的食道靜脈曲張破裂，血液經過胃酸分解後，讓糞便呈現黑色或瀝青樣。研究數據顯示，這類出血在肝硬化患者中相當普遍。

黃軒補充，出現以上症狀時，應多加留意，尤其是本身有脂肪肝、酗酒史或肥胖者，更要提高警覺，及早發現、及早治療，才不會讓肝臟默默惡化。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法