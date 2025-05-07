健康網》透析階段5情境飲食對策 護腎「控水」這樣吃

透析病人的水分攝取量需精打細算，就像藝術一樣，多一筆畫都不行；示意圖。（圖擷取自photoAC）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕腎臟就像是人體淨水器，幫我們過濾代謝廢物，然而當腎臟病變需要洗腎（透析治療）時，飲食就需要特別注意，尤其是水分攝取量需精打細算，營養師高敏敏在臉書專頁分享透析階段5種情境該怎麼吃？以及控水飲食技4技巧，包括不吃重鹹食物、不吃含水量高的食物、止渴零食、溫水漱口，小心守護腎臟健康。

高敏敏指出，透析階段可分為優先選擇、來不及吃、現場進食、透析前後及臨時止飢等5種情境。

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●優先選擇：透析前1小時正常吃。

●來不及吃：就把正餐分成2份 透析前先吃其中一份。

●現場進食：選低磷高蛋白的食材（例如簡單烹調的雞胸肉、水煮蛋去除蛋黃）。

●透析前後：各半瓶的營養補充品（記得要符合一餐的熱量）。

●臨時止飢：吃點糖果撐一下吧！如果空腹透析，可能因為低血糖而導致低血壓。

接受透析治療，也要小心防範因為低血糖而導致低血壓；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

飲水量計算2方法 實際攝取量應依醫師建議

●方法1：前一天的尿量＋500-800c.c.。例如：前一天尿量是500c.c.＋500c.c.，今天可以攝取1000c.c.的水量。

●方法2：2次洗腎的體重差距，不可以增加超過5%。例如：乾體重60公斤x5% =3， 所以下一次透析當天的體重不可以大於63公斤。

高敏敏強調，這只是提供簡單的算法給腎臟病友參考，對腎臟病友來說，喝水就像藝術一樣，多一筆畫都不行。所以實際飲水量還是要和醫師確認。

控水飲食4原則 不吃重鹹及含水量高食物

●不吃重鹹食物：例如：加工食品、炸物等，都會導致口渴想喝水。

●不吃含水量高的食物：例如西瓜、葡萄、水梨等，容易增加尿量。

營養師指出，對於透析病人來說，西瓜含水量高，應避免食用，以免增加尿量。（圖擷取自photoAC）

●止渴零食：可以放一些口香糖或梅片稍微解渴、幫助潤喉。

●溫水漱口：緩解口乾舌燥的不適感。

高敏敏也提醒透析患者，咖啡和濃茶也要適量飲用，因為2者都是會利尿、導致口渴的飲品 建議還是少喝為妙。

高敏敏說，她很想對腎臟病友說聲「辛苦了」，雖說日常的飲食控制看似少了很多美食的選擇，但其實這都是為了保護腎臟，減輕腎臟負擔。

營養師高敏敏分享透析治療飲食注意事項。（高敏敏提供）

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