健康網》糖友注意！ 顯影檢查前「這藥物」可能得停

食藥署表示，儘管發生機率低，Metformin仍可能導致一種罕見但嚴重的副作用——乳酸中毒；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕許多第二型糖尿病患者長期使用的口服降血糖藥Metformin（二甲雙胍），在接受注射性顯影劑影像檢查前，常被醫師要求暫停使用。食品藥物管理署（簡稱食藥署）在粉專「藥博士 正藥說」發文解答，由於使用顯影劑後可能出現急性腎損傷風險，而Metformin主要經腎臟由尿液排出，若代謝不全，會增加乳酸堆積機會；雖發生率低，但一旦發生，死亡率高達約36%。

食藥署指出，Metformin是控制第二型糖尿病的常用藥物，其作用機制為增加細胞對胰島素的敏感性，同時抑制肝臟產糖，相較於其他藥物如硫醯尿素類（sulfonylurea），較不易引發低血糖反應。

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然而，儘管發生機率低，Metformin仍可能導致一種罕見但嚴重的副作用——乳酸中毒（lactic acidosis），一旦發生，死亡率高達約36%。此風險在腎功能不佳的病患中更為明顯，因為該藥主要經腎臟由尿液排出，若代謝不全，會增加乳酸堆積的機會。

食藥署說明，當患者腎絲球過濾率評估不佳，或有肝病、心衰竭、酗酒等病史時，應在接受顯影劑檢查前或檢查當天停用此藥；示意圖。（圖取自shutterstock）

根據美國食品藥物管理局（FDA）建議，當患者腎絲球過濾率（eGFR）介於30至60 mL/min/1.73m²，或有肝病、心衰竭、酗酒等病史時，應在接受顯影劑檢查前或檢查當天停用Metformin，並於檢查後48小時內重新評估腎功能，確認穩定後才能恢復使用。此外，若eGFR低於30，則為禁忌使用Metformin的族群。

不過，美國放射學會（ACR）於2024年最新治療指引中指出，只有在急性腎損傷風險較高的病人（即eGFR <30）才建議於顯影檢查前、檢查當下及檢查後48小時內暫停使用 Metformin。這與FDA相較略為放寬，但仍強調應持續監測腎功能，確保未出現急性腎損傷，才可恢復服藥。

食藥署提醒，病患在進行任何影像檢查或更動用藥計畫前，應主動告知醫療人員目前的用藥情況及病史，並遵從專業醫囑，以降低潛在風險，確保用藥安全。

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