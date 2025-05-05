健康網》夏天喝一杯秒醉倒？ 日研究：高溫讓解酒基因變懶

夏天舉杯暢飲，小心更容易酒醉。醫師引述日本最新研究指出，炎熱氣候會讓肝臟解酒能力下降，加上高溫脫水，血液濃縮的情況喝酒更容易醉；情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕明明喝同等份量的酒，為什麼夏天更容易醉？三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健指出，日本最新研究顯示，炎熱氣候會讓肝臟解酒能力下降，夏天2杯酒相當於冬天3杯酒。再加上高溫容易流汗、脫水，如果此時喝酒，因血液濃縮，酒精濃度會變更高，更容易酒醉。

夏季飲酒 住院、意外事故攀升

蕭捷健於臉書粉專「減重醫師 蕭捷健」發文指出，今年（2025），日本名古屋大學帶領的研究團隊，在頂尖期刊《自然通訊》（Nature Communications）發表一項研究，追蹤一群獼猴一年，發現牠們的解酒基因（ADH、ALDH）在夏天表現顯著下降，導致酒精在體內停留時間變長，血中酒精濃度（BAC）更容易升高。

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研究者指出，這項發現不僅限於動物，也與人類既有的公共衛生統計相符。先前在芬蘭的醫院紀錄、蘇格蘭大規模飲酒習慣調查就顯示，夏季因酒精導致的住院或意外事故案例明顯上升，支持高溫環境會加重酒精對身體負擔的推論。

高溫脫水 也讓酒精濃度提高

蕭捷健表示，夏天容易醉，不光是解酒基因可能偷懶了，高溫和脫水更是推了一把。天氣熱，我們容易流汗，如果水喝得不夠多，身體血液的總量會稍微減少；這時候喝酒，同樣份量的酒精進到比較少的血液裡，濃度當然就衝得更高。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

醫師提到，據國外調查，夏季因酒精導致的住院或意外事故案例明顯上升，支持高溫環境會加重酒精對身體負擔的推論；情境照。（圖取自freepik）

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