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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》美人腿正當時！ 農業部曝3大人氣「茭茭者」

2025/05/06 08:27

農糧署表示，初夏到來，正是品嘗鮮嫩可口的茭白筍的好時節。（資料照）

農糧署表示，初夏到來，正是品嘗鮮嫩可口的茭白筍的好時節。（資料照）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕茭白筍白嫩細長，有著「美人腿」的稱號，初夏品嘗正當時！農業部在臉書專頁發文分享3大人氣茭白筍，並教導如何分辨，如台中1號筍皮白皙、筍肉黃白色；桃園1號葉鞘上紅色斑點較少，筍皮及筍肉呈黃白色；桃園2號葉鞘上紅色斑點較多，筍皮及筍肉呈黃白色，一同品嘗初夏好滋味！

農業部指出，時序進入立夏，也象徵著春天結束、夏季正式來臨，萬物茂盛、陽氣漸長，這個時節也迎來了最鮮嫩可口的初夏美味—茭白筍！因此分享3款茭白筍品種：

●台中1號（水玉）：葉鞘上散布粉紅色斑點，嫩筍呈長卵圓形，筍皮白皙、筍肉黃白色。

●桃園1號：葉鞘上紅色斑點較少，嫩筍呈長橢圓形，筍形較細長，筍皮及筍肉呈黃白色。

●桃園2號：葉鞘上紅色斑點較多，嫩筍呈長橢圓形，筍形較粗，筍皮及筍肉呈黃白色。

農業部分享3款茭白筍品種。（圖取自農業部臉書專頁）

農業部分享3款茭白筍品種。（圖取自農業部臉書專頁）

料理茭白筍 無須剝殼

如何煮出清甜茭白筍？農業部農糧署曾在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」分享，茭白筍殼是天然的保鮮盒，料理前不必特別剝除，只要以清水沖洗表面，並裁短尾端、切除底部約0.5公分處即可，筍殼可鎖住水分與鮮甜，同時保留脆嫩口感。

農業部建議，若想品嘗茭白筍的原汁原味，可以蒸、煮、烤3種方式處理，料理完的茭白筍除了直接鮮食，也可以搭配鹽巴、沙拉醬、蒜頭醬油等沾料，增甜提鮮，增添風味。

農糧署表示，筍殼可以鎖住水分與鮮甜，同時保留脆嫩口感，不用特別剝除。（資料照）

農糧署表示，筍殼可以鎖住水分與鮮甜，同時保留脆嫩口感，不用特別剝除。（資料照）

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