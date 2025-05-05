健康網》35歲媽記憶力變差、情緒失控 醫：多重壓力致「腦疲勞」

研究發現，約70%的職業婦女感受到工作和家庭的雙重夾擊，情緒與體能負荷遠高於一般族群；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕1名35歲的職業婦女，因先生長期出差，以致家務和育兒重擔幾乎落在她身上，她感覺自己常常莫名暴怒、記憶力變差，甚至懷疑自己是不是快失智了，因而就醫， 透過標準化心理量表評估及腦功能檢測，顯示她的前額葉功能低下，有「腦疲勞」現象，因此透過藥物輔助、心理師短暫諮商介入，以及生活作息調整，情緒與記憶力狀況逐步回穩，3個月後大幅改善。

周伯翰身心醫學診所院長周伯翰指出，溫馨的母親節即將來臨，我們習慣感謝媽媽無私的付出。但在忙碌工作與家庭角色交織下，許多職業婦女身心壓力超標，往往忽略大腦悄悄亮起的警訊。近期出現越來越多「腦疲勞」的職業婦女求診，若未及時調整，不僅影響情緒與記憶力，更可能對整體身心健康造成長遠影響。

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大腦功能失調警訊 「腦疲勞」勿輕忽

周伯翰指出，「腦疲勞」並非一般的疲憊，而是源自大腦功能失調的警訊。當多重壓力無法有效排解，情緒中樞（杏仁核）容易過度活化，反過來干擾掌管理性與決策的前額葉皮質，導致注意力渙散、記憶力下滑、情緒不穩等現象。

「腦疲勞」並非一般的疲憊，而是源自大腦功能失調的警訊；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

他並指出，腦影像研究也發現，長期處於高壓環境的職業婦女，前額葉功能容易提早退化，若未及時介入，恐加速認知老化。

職業婦女常見4困境 及早檢測、治療助改善

●多重角色負擔：一項研究發現，約70%的職業婦女感受到工作和家庭的雙重夾擊，情緒與體能負荷遠高於一般族群。

●工作家庭衝突：約60%的職業婦女經常面臨工作與家庭責任之間的衝突，增加焦慮與憂鬱風險。

●心理健康影響：一項針對職業婦女的研究顯示，約40%的參與者表示她們經歷過焦慮或憂鬱的症狀，這與她們的工作壓力和家庭責任有直接關係。

●對大腦的影響：一些腦影像研究結果發現，當職業婦女面臨高壓力情境時，大腦中與情緒處理及決策有關的區域（如前額葉和杏仁核）會出現活動增強，可能導致情緒不穩定和焦慮感增加。

不過，周伯翰也提醒，這類變化雖隱形，但透過精準的檢測與早期治療，是有很大的機會逆轉的。

預防腦疲勞 需關注自己身心狀態

周伯翰指出，預防腦疲勞，最重要的是及早關注自己的身心狀態。當感覺壓力累積時，可以透過練習正念、深呼吸或冥想來幫助情緒降溫，並在生活中劃設清晰界線，勇敢地為自己保留休息空間。規律運動、均衡飲食與充足睡眠，則是大腦恢復活力不可或缺的基礎。

練習正念、深呼吸或冥想來幫助情緒降溫，並在生活中劃設清晰界線；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

如果出現長期失眠、情緒失控或記憶力明顯下滑的情況，也別害怕尋求專業身心科協助，透過適切的治療，如藥物輔助或經顱磁刺激（TMS）療法，協助大腦重新找回平衡。

周伯翰提醒，每一位努力生活的媽媽，都值得為自己的身心留一個喘息的空間。母親節，給自己一份關懷，學會察覺壓力的訊號，及時調整步伐，才能走得更長遠、更自在。

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