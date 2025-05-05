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健康 > 醫療急先鋒

SARS疫情滿22週年 醫院邀防疫英雄後代分享無私的愛

2025/05/05 17:54

SARS防疫英雄歐巴尼醫師（Dr. Carlo Urbani）的兒子Luca Urbani（右）到場分享，左為義大醫院院長杜元坤。（義大醫院提供）

SARS防疫英雄歐巴尼醫師（Dr. Carlo Urbani）的兒子Luca Urbani（右）到場分享，左為義大醫院院長杜元坤。（義大醫院提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕「嚴重急性呼吸道症候群」（簡稱SARS）疫情爆發屆滿22週年，義大醫院今天舉辦紀念演講「SARS給我們的啟示」，感念防疫英雄歐巴尼醫師（Dr. Carlo Urbani），並邀其子Luca Urbani到場分享。

義大醫院表示，歐巴尼醫師是當年第一位向世界衛生組織（WHO）通報SARS明確病徵醫師，儘管深知病毒的高度危險性，他仍毅然堅守防疫崗位，雖最終不幸染病殉職，但其一生投入熱帶疾病防治，將醫者大愛與責任擴展至全球，成為無數人心中的典範。

義大今天舉辦紀念演講「SARS給我們的啟示」，特地邀請歐巴尼醫師傳記作家Vincenzo Varagona與歐巴尼的兒子Luca Urbani親臨分享，吸引義大160名師生和醫護人員踴躍聽講。

Luca Urbani表示，父親的精神深深影響其人生道路，促使他投身國際志工行列，至今已走遍剛果、海地及馬利等地，積極參與熱帶病防治，他語重心長表示，父親的生命雖短暫，卻點亮無數人的未來；以細膩筆觸描繪歐巴尼生命歷程和精神遺產的傳記作家Vincenzo Varagona說，歐巴尼的選擇不只是專業判斷，更是一種無私的愛。

義大醫院舉辦紀念演講「SARS給我們的啟示」，感念防疫英雄歐巴尼醫師（Dr. Carlo Urbani）。（義大醫院提供）

義大醫院舉辦紀念演講「SARS給我們的啟示」，感念防疫英雄歐巴尼醫師（Dr. Carlo Urbani）。（義大醫院提供）

義大醫院院長杜元坤指出，義大長期致力推動「生、心、靈」全人照護文化，強調醫療不僅是技術的累積，更是對患者深刻的人性關懷，「醫療的真正力量，來自對生命的深切關懷與無私奉獻。」是歐巴尼醫師留給世界最深遠的啟示。

院方期望這場講座能在年輕醫療團隊心中，種下全人健康照護的種子，未來面對疾病和挑戰，年輕醫師能以勇氣與大愛，成為患者最堅實的依靠。

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