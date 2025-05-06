自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》不吃早餐傷胃又易胖！ 醫：沒胃口就吃「3食物」

2025/05/06 06:27

醫師建議，若早餐沒胃口，可吃燕麥、地瓜、雞蛋等溫熱食物，暖胃養成吃早餐好習慣；示意圖。（圖取自freepik）

醫師建議，若早餐沒胃口，可吃燕麥、地瓜、雞蛋等溫熱食物，暖胃養成吃早餐好習慣；示意圖。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕早上起床沒胃口，乾脆不吃早餐？三總減重代謝手術暨體重管理中心醫師陳宣位提醒，早餐沒吃影響腸胃蠕動、血糖穩定，甚至影響代謝，到了中午肚子餓時，反倒容易暴飲暴食，不但沒變瘦，還讓腸胃更累，因此推薦給沒胃口的人3種食物，包括：燕麥、地瓜、雞蛋等溫熱食物，讓腸胃變暖，習慣後便能養成吃早餐好習慣。

陳宣位在臉書專頁「陳宣位醫師的健康日記」發文分享，因為沒胃口就不吃早餐，或是覺得少吃1餐可以減肥？其實長期不吃早餐，不利於胃部健康。

醫師提醒，就算早上沒有進食，胃酸依然會照常分泌，容易刺激胃黏膜，長期下來恐引胃炎、胃食道逆流；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

醫師提醒，就算早上沒有進食，胃酸依然會照常分泌，容易刺激胃黏膜，長期下來恐引胃炎、胃食道逆流；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

不吃早餐 傷胃又影響血糖

為何不吃早餐很傷胃？陳宣位說明，就算早上沒有進食，胃酸依然會照常分泌，在胃中沒有食物的情況下，使得胃酸一直刺激胃黏膜，長期下來可能會變成胃炎、胃食道逆流，甚至胃潰瘍。有些人早上會覺得胃悶、胃痛，甚至有點反胃，那其實就是胃在抗議。

陳宣位進一步強調，不吃早餐除了傷胃外，還會影響腸胃蠕動、血糖穩定，甚至讓代謝變慢，導致午餐時間肚子餓，反而更容易暴飲暴食，最後不但沒變瘦，還讓腸胃更累。

陳宣位建議，如果真的沒胃口的人，也不用硬逼自己吃一整盤早餐，可以先從溫熱的食物開始，像是燕麥、地瓜、雞蛋等，讓腸胃暖開，習慣後，便能養成吃早餐的好習慣。

醫師表示，不吃早餐，容易使午餐時間肚子餓，反而更容易暴飲暴食，最後不但沒變瘦，還讓腸胃更累；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

醫師表示，不吃早餐，容易使午餐時間肚子餓，反而更容易暴飲暴食，最後不但沒變瘦，還讓腸胃更累；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中