健康網》不吃早餐傷胃又易胖！ 醫：沒胃口就吃「3食物」

醫師建議，若早餐沒胃口，可吃燕麥、地瓜、雞蛋等溫熱食物，暖胃養成吃早餐好習慣；示意圖。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕早上起床沒胃口，乾脆不吃早餐？三總減重代謝手術暨體重管理中心醫師陳宣位提醒，早餐沒吃影響腸胃蠕動、血糖穩定，甚至影響代謝，到了中午肚子餓時，反倒容易暴飲暴食，不但沒變瘦，還讓腸胃更累，因此推薦給沒胃口的人3種食物，包括：燕麥、地瓜、雞蛋等溫熱食物，讓腸胃變暖，習慣後便能養成吃早餐好習慣。

陳宣位在臉書專頁「陳宣位醫師的健康日記」發文分享，因為沒胃口就不吃早餐，或是覺得少吃1餐可以減肥？其實長期不吃早餐，不利於胃部健康。

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醫師提醒，就算早上沒有進食，胃酸依然會照常分泌，容易刺激胃黏膜，長期下來恐引胃炎、胃食道逆流；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

不吃早餐 傷胃又影響血糖

為何不吃早餐很傷胃？陳宣位說明，就算早上沒有進食，胃酸依然會照常分泌，在胃中沒有食物的情況下，使得胃酸一直刺激胃黏膜，長期下來可能會變成胃炎、胃食道逆流，甚至胃潰瘍。有些人早上會覺得胃悶、胃痛，甚至有點反胃，那其實就是胃在抗議。

陳宣位進一步強調，不吃早餐除了傷胃外，還會影響腸胃蠕動、血糖穩定，甚至讓代謝變慢，導致午餐時間肚子餓，反而更容易暴飲暴食，最後不但沒變瘦，還讓腸胃更累。

陳宣位建議，如果真的沒胃口的人，也不用硬逼自己吃一整盤早餐，可以先從溫熱的食物開始，像是燕麥、地瓜、雞蛋等，讓腸胃暖開，習慣後，便能養成吃早餐的好習慣。

醫師表示，不吃早餐，容易使午餐時間肚子餓，反而更容易暴飲暴食，最後不但沒變瘦，還讓腸胃更累；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

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