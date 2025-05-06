健康網》關注健康不只看BMI！研究揭「最大攝氧量」與壽命息息相關

研究指出，最大攝氧量（VO2 max）與整體健康及壽命有密切關聯；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕越來越多研究指出，評估個人健康狀況不能只依賴體重或 BMI。三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健在臉書專頁「減重醫師 蕭捷健」分享最新醫學研究指出，最大攝氧量（VO2 max）與整體健康及壽命有密切關聯，其重要性甚至超越體重指標。

蕭捷健引用《JAMA Cardiology》期刊的研究指出，VO2 max 每下降一個單位，整體死亡風險將上升 10% 至 25%。VO2 max 是指身體將氧氣轉換為動能的極限值，數字越高，表示身體代謝效率越好，日常活動如爬樓梯、快走都會更加輕鬆；反之，若數值過低，連提菜籃都可能喘不過氣。

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研究指出，VO2 max 若低於約 15–18 mL/kg/min，將影響個人日常活動與自主生活能力，彷彿一台馬力不足的老爺車，即使油門踩到底也無法順暢行駛。這種「耗油又跑不動」的狀態，常是失去獨立生活的開端。

VO2 max 的高低會隨年齡自然下降，通常在 20 多歲達到巔峰後，每十年平均下降約 10%。但好消息是，研究證實持續進行運動訓練不僅可延緩其下降速度，甚至在任何年齡皆能提升 VO2 max。

蕭捷健說，VO2 max是指身體將氧氣轉換為動能的極限值，日常活動如爬樓梯、快走都會更輕鬆；圖為情境照。（圖取自freepik）

蕭捷健也分享幾項有效提升 VO2 max 的運動建議：

1. 基礎打底：每週進行 2 至 3 次、每次 30 分鐘的中等強度有氧運動，如慢跑或游泳。

2. 進階衝刺：每週加入 1 至 2 次高強度間歇訓練（HIIT），心跳達到最大心率的 85% 至 95%。

3. 強化底盤：進行重量訓練，每週至少 2 次，有助提升關節穩定與有氧表現。

4. 新手入門：可從健走或「超慢跑」開始，逐步建立習慣與提升強度。

蕭捷健強調，找到適合自己、能長期執行並樂在其中的運動組合，就是送給未來自己最好的健康禮物。他也建議民眾可以利用運動手錶測量 VO2 max，作為運動成效的參考。

他補充道，運動後攝取些許精緻澱粉，身體更傾向將其用作能量，而非轉化為脂肪儲存。

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