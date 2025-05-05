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健康 > 抗老養生 > 運動復健

7旬翁墜谷肋骨斷5根 肋骨復位固定術疼痛大減

2025/05/05 16:08

洪舜奕醫師提醒，對於多發性肋骨骨折的患者，及時的手術治療至關重要，能顯著改善預後。（記者陳建志攝）

洪舜奕醫師提醒，對於多發性肋骨骨折的患者，及時的手術治療至關重要，能顯著改善預後。（記者陳建志攝）

〔記者陳建志／台中報導〕71歲張先生平時喜歡爬山，不料日前開車爬山，疑似誤踩油門連人帶車衝落約20米高的山坡下，緊急送急診，檢查發現左側肋骨斷了5根，診斷為多發性肋骨骨折，並伴隨連枷胸現象，讓他呼吸時疼痛萬分，若未及時治療恐面臨長達3個月的劇烈疼痛和肺部併發症風險，骨科醫師決定為他進行肋骨復位固定術，讓疼痛從8分降到剩2分。

長安醫院骨科醫師洪舜奕表示，該名患者發生意外後送急診，在急診初步判斷左胸有狀況後，進一步安排立體斷層掃描，發現左側第6至10根肋骨骨折，其中部分為截斷性骨折，即肋骨斷成多段，導致胸壁不穩定，形成所謂的「連枷胸」。不僅出現劇烈疼痛，嚴重時甚至會引發血胸、氣胸，影響呼吸及日常活動。

洪舜奕指出，為解決患者痛苦，立即安排肋骨復位固定手術，透過特殊設計的鋼板鋼釘，將斷裂的肋骨復位固定。這些鋼釘的圓頭設計能避免傷害肺部組織，提高手術安全性。手術後患者的疼痛指數從8分（滿分10分）大幅降至2分，僅剩傷口處的不適。術後隔天，即可使用三球式呼吸訓練器進行肺部擴張練習，吸氣達到兩顆半球的水平，顯示恢復良好。

洪舜奕表示，以往肋骨骨折的治療採取保守治療，以止痛藥物和長時間休息為主，但通常需要至少3個月的恢復期，這段時間患者須忍受無法平躺、呼吸困難等痛苦，生活品質大受影響。相較之下，肋骨復位固定手術不僅能快速改善患者的生活品質，還大幅縮短住院時間和恢復期，也有效降低長期併發症的風險。

洪舜奕提醒，對於多發性肋骨骨折的患者，及時的手術治療至關重要，能顯著改善預後。隨著醫療技術的進步，肋骨骨折的治療已更加高效，建議患者可與醫師充分討論，選擇最適合的治療方案。

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