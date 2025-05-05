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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》不只摸到硬塊才危險！ 醫：乳癌5大前兆勿輕忽

2025/05/05 14:39

醫師指出，乳癌早期警訊不只出現硬塊，乳頭有分泌物、腋下或鎖骨上淋巴結腫大、乳房不對稱等，均是須警覺的危險前兆；情境照。（圖取自freepik）

醫師指出，乳癌早期警訊不只出現硬塊，乳頭有分泌物、腋下或鎖骨上淋巴結腫大、乳房不對稱等，均是須警覺的危險前兆；情境照。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕提到乳癌，大家腦海中浮現的第一個警訊就是「摸到硬塊」。胸腔暨重症專科醫師黃軒提醒，乳癌早期警訊其實不只出現硬塊，舉例來說，乳頭出現分泌物、乳頭或乳暈改變、乳房外觀變形或皮膚變得像橘皮、腋下或鎖骨上淋巴結腫大、乳房不對稱或異常感覺等，均是需要警覺的危險前兆。

乳頭、乳房外觀與分泌物須留意

黃軒於臉書「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文指出，根據許多國外研究顯示，以下5大前兆都與乳癌具有相關性，並表示若忽略這些症狀，等到腫塊出現時，往往已非早期。

乳頭分泌物透明、血色均須注意：不少女性以為只有哺乳期才會有分泌物。事實上，單側乳頭出現的非乳白色分泌物（特別是血性或透明黏稠狀），可能是乳癌警訊。國外研究指出，乳頭異常分泌與早期乳癌的關聯性不可忽視，超過80%的女性，在一生中的某個時刻，都會有乳頭分泌物，尤其長期反覆出現分泌物中，高達23%的病例確診為惡性腫瘤。

乳頭或乳暈改變：乳頭的「凹陷」或「牽引」，可能表示腫瘤拉扯乳腺組織。因此，如果乳頭或乳暈出現脫皮、潮紅，甚至有濕疹狀變化，也是乳癌的一種皮膚表現。根據一篇系統性回顧提醒，這些症狀雖不常見，但也常代表乳癌已影響皮膚層。

乳房外觀變形或皮膚變得像橘皮：乳房若出現表面凹凸不平（橘皮樣改變），代表皮下淋巴阻塞，可能與發炎性乳癌有關。這種乳癌進展快速，需立即處理。依據1份國外文獻報告，發炎性乳癌患者常因誤以為是皮膚過敏，而延誤就醫。

腋下或鎖骨上淋巴結腫大：即使乳房觸感正常，腋下或鎖骨上的無痛腫塊，也可能是癌細胞已擴散到淋巴。研究證實，約20%乳癌患者初診時，已有淋巴結異常。

乳房不對稱或異常感覺：長期的乳房體積變化、不對稱，或持續性的刺痛、灼熱等感覺異常，均不可輕忽。1項臨床分析指出，乳房的不對稱變化，在乳癌患者中顯著高於健康族群。

黃軒提醒，別以為「沒硬塊就沒事」，超過15%乳癌患者早期完全無硬塊症狀，定期自我檢查、醫師檢查及乳房影像檢查（超音波或乳房攝影）是預防乳癌黃金三部曲，及早發現，存活率可達90%以上。

醫師提醒，超過15%的乳癌患者早期完全無硬塊症狀，因此，定期自我檢查+醫師檢查+乳房影像檢查，是預防乳癌的黃金三部曲；情境照。（圖取自shutterstock）

醫師提醒，超過15%的乳癌患者早期完全無硬塊症狀，因此，定期自我檢查+醫師檢查+乳房影像檢查，是預防乳癌的黃金三部曲；情境照。（圖取自shutterstock）

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