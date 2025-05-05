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健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

友善生產計畫上路 全台北市第一例水中分娩成功

2025/05/05 14:22

蔡女表示，她在水中分娩全程感受到細心的呵護，助產師的鼓勵也讓她進入深層放鬆。（記者劉詠韻翻攝）

蔡女表示，她在水中分娩全程感受到細心的呵護，助產師的鼓勵也讓她進入深層放鬆。（記者劉詠韻翻攝）

〔記者劉詠韻／台北報導〕衛福部推動「友善多元溫柔生產醫院試辦計畫」，台北市立聯合醫院婦幼院區尊重蔡姓女子的意願，今年四月協助以水中生產方式誕下一名男嬰，創下全台北市第一例水中分娩的成功紀錄。適逢男嬰滿月，蔡小姐今（5）日受邀返回聯醫分享水中分娩心得，「我在水裡是非常被呵護的感覺，助產師還說我生孩子的狀態很漂亮，聽後就想怎麼可能，但心理還是很溫暖。」

生產過程中，蔡女兒子親手為弟弟進行斷臍，並由助產師引導小朋友進行胎盤拓印畫作，記錄這格具意義的時刻。（記者劉詠韻翻攝）

生產過程中，蔡女兒子親手為弟弟進行斷臍，並由助產師引導小朋友進行胎盤拓印畫作，記錄這格具意義的時刻。（記者劉詠韻翻攝）

婦幼院區指出，蔡女選擇水中分娩後須先「上課」，了解水中生產的注意事項，蔡女丈夫、五歲女兒及四歲兒子當天也在產房內全程參與。生產過程中，蔡女兒子親手為弟弟進行斷臍，並由助產師引導小朋友進行胎盤拓印畫作，記錄這格具意義的時刻。

蔡女回憶，她於水中分娩全程感受到細心的呵護，安靜等待新生命降臨的同時，現場燈光與環境、助產師的陪伴和鼓勵也讓她進入深層放鬆，而此次與先生討論後選擇婦幼院區並以水中分娩產下第三胎，也算是真正意義上的圓夢之旅。蔡女丈夫則說，當時基於尊重妻子的意願，因此決定水中分娩，經過篩選並來到聯醫進行水中生產。

周玉惠助產所林郁晴助產師認為，對於孕婦而言，生產是人生中非常重要的一段旅程，而助產師負責提供諮詢、說明不同方式的優缺點，幫助產家在清楚了解的基礎上，自主選擇她想要的生產方式，「我們尊重每一位產婦的選擇，生產本身是一個自然的過程，也應該是充滿支持與尊重，不是被控制，而是被好好對待的。」

衛福部推動「友善多元溫柔生產醫院試辦計畫」，助產師重返醫院也國際新潮流，而聯醫院婦幼院區區正積極培育助產人員，依循醫師與助產師的團隊合作照護模式，理念核心在於尊重孕產婦的需求、參與生產過程的決策，確保在整個生產過程中獲得支持與關懷。

適逢男嬰滿月，蔡女一家今受邀返回聯醫分享水中分娩心得。（記者劉詠韻攝）

適逢男嬰滿月，蔡女一家今受邀返回聯醫分享水中分娩心得。（記者劉詠韻攝）

院方表示，讓孕產婦獲得完整孕產期知識，掌握整個懷孕及生產的過程，尊重個案自主性同時也讓家人及伴侶共同參與，另待產過程中，助產師提供專業評估、諮商、關懷，讓產婦感受到獲得支持，建立母嬰親善環境，降低生產風險，進而提升孕產婦滿意度及照護品質。

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