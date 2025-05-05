滿臉青春痘不自信 中醫「清熱解毒」助重拾笑容

中醫師江驊修指出，若青春痘反覆發作、症狀嚴重，應尋求專業醫師診治，恢復健康、自信；情境照，圖中人物與本文無關。（台南市立醫院提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕1名15歲女國中生初診時下巴及雙頰佈滿大小不一的紅色丘疹，且於熬夜或月經前症狀加劇。台南市立醫院中醫師江驊修診斷是因熬夜與壓力造成的相火妄動型青春痘。經過1個月以「滋陰清熱解毒」為主的中藥治療後，痘痘明顯減少、顏色也漸淡化，有效改善長期以來的「面子問題」困擾。

江驊修說明，青春痘又稱痤瘡，不僅是青春期的常見困擾，也常見於20至40歲的成年人，其成因包括毛囊角化異常、皮脂腺分泌增加、痤瘡桿菌滋生及毛囊發炎等，常表現出粉刺、膿皰、囊腫或癜痕等；出現部位多在臉部、胸口與背部，長期戴口罩產生摩擦也可能加重症狀。青春痘不僅影響外觀，有時也會影響心理健康，導致焦慮、缺乏自信。

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江驊修指出，青春痘在中醫稱為「痤疿」、「面皰」、「肺風粉刺」或「酒刺」，認為與體內火熱有關。造成體內火熱的原因，常與飲食不節、過度吃辛辣油膩食物、壓力大、熬夜及荷爾蒙失調等有關，導致肺經血熱、心火旺盛、肝火上炎、衝任失調等失衡現象，引發皮脂腺過度分泌及發炎反應。

中醫治療青春痘會依個人體質進行辨證論治，透過望聞問切找出病因，使用黃連、金銀花、連翹、菊花、生地黃、甘草等具有清熱解毒、疏風清熱、燥濕作用的中藥，協助降低體內火氣，改善長痘痘的症狀。

中醫師江驊修表示，對青春痘患者可依個人體質選用清熱解毒、疏風清熱、燥濕作用的中藥，協助降低體內火氣、改善痘痘症狀。（台南市立醫院提供）

除了中藥調理，江驊修建議多攝取蔬果等高纖維食物，減少辛辣、刺激性食物（如辣椒、生薑、胡椒、大蒜、酒、咖啡）及高油、高糖食物，以降低皮脂腺分泌及體內發炎反應，補充足夠水分，促進代謝與排毒。

此外，避免過度清潔導致肌膚受損、熬夜及久坐不動等不良習慣，經由適度運動與規律作息，有助調節內分泌、減輕壓力，達到預防與改善青春痘的效果。若痘痘反覆發作或症狀嚴重，應尋求專業醫師診治，以中西醫結合方式，從內到外全方位改善膚況，恢復自信與健康。

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