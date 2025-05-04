健康網》國人逾半缺碘！ 營養師籲選「含碘鹽」

陳怡婷建議民眾優先選擇「含碘鹽」，每天約攝取1茶匙（約5公克）；示意圖。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕市面上鹽品種類繁多，從進口玫瑰鹽、海鹽到天然岩鹽，讓民眾選購時常感困惑。營養師陳怡婷於臉書專頁「陳怡婷 Cynthia 營養師」與個人網頁指出，許多人以為價格較高或標榜天然的鹽就比較健康，但呼籲選鹽的關鍵在於是否「含碘」。

根據衛福部資料，台灣民眾碘缺乏的比例高達一半以上。碘是人體不可或缺的營養素，若長期攝取不足，恐影響甲狀腺功能、孩童發育，甚至可能導致不孕。陳怡婷表示，台灣早年因甲狀腺腫大問題嚴重，政府自1970年代起推動「碘鹽政策」，透過鹽品強化補碘。但隨著飲食選擇多樣及進口鹽品普及，目前市售含碘鹽與無碘鹽並存，甚至無碘鹽數量略多。

請繼續往下閱讀...

陳怡婷指出，雖然海藻類如海帶、紫菜、昆布等天然食物含碘豐富，但現代人攝取量有限；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

雖然海藻類如海帶、紫菜、昆布等天然食物含碘豐富，但現代人攝取量有限，加上多數外食店家與家庭常選用無碘或進口鹽品，導致碘攝取更顯不足。陳怡婷指出，玫瑰鹽、海鹽、岩鹽等若未特別添加碘，其實碘含量極低。

為簡單補碘，她建議民眾優先選擇「含碘鹽」，每天約攝取1茶匙（約5公克），便能補充約100微克碘，接近成人每日建議量150微克。使用時也需注意，應在料理完成後再添加，避免因高溫烹煮導致碘流失。

針對坊間常見的「低鈉鹽」、「減鈉鹽」等產品，陳怡婷提醒，雖然對一般人有益，但腎功能不佳者需特別留意。部分低鈉鹽以鉀鹽取代一般食鹽，對需要限制鉀攝取的腎臟病患者可能造成心律不整、全身無力等風險。她建議民眾選購時務必詳閱成分標示，依身體狀況做出正確選擇。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法