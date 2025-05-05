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健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》炎夏養心健脾全攻略！ 中醫推3穴位2食療

2025/05/05 09:29

中醫師提到，夏季的濕熱氣候也易影響「脾」的運作，推薦食用四神湯，是健脾利濕好幫手。（圖取自photoAC）

中醫師提到，夏季的濕熱氣候也易影響「脾」的運作，推薦食用四神湯，是健脾利濕好幫手。（圖取自photoAC）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕夏天氣候濕熱，容易有心浮氣躁、失眠、疲倦，甚至影響胃口、造成消化不良等。明華馬光中醫診所醫師黃怡瑄指出，夏季保養應從「養心」與「健脾」兩方面著手，例如內關穴、少府穴與勞宮穴就是養心好穴位；而四神湯、薏仁紅豆粥則是健脾好幫手，再加上運動等要素幫助，不僅安定情緒、穩定生理機能，也能預防體內濕氣累積，導致各種慢性不適。

夏季頭暈、失眠 恐「心」出問題 

黃怡瑄指出，台灣處於亞熱帶氣候，夏季又讓體感溫度變得更高，稍微動一下就汗流浹背。中醫說：「夏至，宜養心」，因為夏天對應於五行是屬「火」，而對應於五臟是屬「心」，所以很多人一到夏天就渾身不舒服，頭暈頭痛、失眠、口乾舌燥、心浮氣躁等。

而炎熱往往讓出汗量較大，中醫認為「汗為心之液」，流汗過多會造成傷心陰、耗心陽，導致心煩、胸悶、疲倦等症狀出現，建議民眾可在清晨與傍晚氣溫較低時，從事適度運動如快走、瑜伽或騎腳踏車，避免過度流汗，以免耗散心氣。運動時應以小口補水為宜，幫助水分吸收。也要注意衣著防曬與透氣。

番茄、紅棗 紅色食材能入心

飲食方面，宜清淡、避免油膩，幫助清熱解暑、生津補液。中醫認為紅色入心，所以夏天盛產的桑葚、西瓜、葡萄柚、胡蘿蔔、番茄也是養心好食物。其他紅色食物如紅棗、紅豆、紅薏仁，都有養血、降血脂、改善心血管和血液循環的功用。另也推薦按摩內關穴、少府穴與勞宮穴，有助寧心安神、清熱降火，以緩解焦躁情緒與中暑症狀。

中醫師介紹夏季養心3穴位：少府穴、內關穴、勞宮穴位置。（馬光中醫診所提供）

中醫師介紹夏季養心3穴位：少府穴、內關穴、勞宮穴位置。（馬光中醫診所提供）

夏季脹氣、沒食慾 恐「脾」受影響

除養心外，黃怡瑄指出，夏季的濕熱氣候也易影響「脾」的運作。中醫強調脾「喜燥惡濕」，若濕邪困脾，會造成脹氣、食慾不振與疲倦無力。中醫常見濕氣過重的徵兆包括：起床時頭重、排便黏馬桶、每天疲勞倦怠、舌苔厚膩、運動後汗出不爽、汗黏異味、頭髮和臉部出油變多等。

健脾神隊友 四神湯、薏仁紅豆粥

為祛濕健脾，建議可適度食用2道具有利濕功效的藥膳：

●薏仁紅豆粥：健脾利濕、利尿消腫。先準備薏仁、紅豆各50克，並其洗淨，再用清水浸泡6到12小時。將泡好的薏仁、紅豆放入鍋中，加適量清水，大火煮沸後，轉小火煮至熟爛即可。

●四神湯：健脾利濕。先準備茯苓、芡實、山藥、蓮子等份，以及米酒、鹽。接著將蓮子、芡實浸泡約15至30分鐘軟化。以上四味藥、豬肚加入適量米酒燉煮1小時，可以使用電鍋或小火熬湯，最後再加入少許鹽調味。

中醫師分享夏季健脾食療，薏仁紅豆粥與四神湯做法。（馬光中醫診所提供）

中醫師分享夏季健脾食療，薏仁紅豆粥與四神湯做法。（馬光中醫診所提供）

明華馬光中醫診所醫師黃怡瑄。（馬光中醫診所提供）

明華馬光中醫診所醫師黃怡瑄。（馬光中醫診所提供）

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