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健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》立夏易中暑 中醫：別喝冷飲！自製1茶飲消暑

2025/05/05 07:29

中醫師提醒，天熱喝冷飲，不僅無法有效解暑，反而可能損傷脾胃；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

中醫師提醒，天熱喝冷飲，不僅無法有效解暑，反而可能損傷脾胃；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕今（5）日迎來節氣立夏，意味著春季結束，夏季正式開始。上祐中醫診所院長黃上邦提醒，濕熱天氣來臨，除了容易感到煩躁不安、皮膚搔癢外，也可能引發中暑或熱衰竭，應隨時補充水分或用芳香萬壽菊與決明子調製夏季消暑茶消暑，千萬別飲用冰鎮冷飲，不僅無法有效解暑，反而可能損傷脾胃，不利身體健康。

氣溫上升能量消耗 應調養心神

黃上邦提及，夏季屬火，火氣與心臟相通。隨著氣溫逐步上升，陽氣日益強盛，人體的能量消耗也隨之增加，容易造成心氣的耗損。高溫環境下，人們更容易感到煩躁不安，因此立夏時節的養生應該以調養心神為重，建議適當調整情緒，保持積極樂觀的心態，避免焦慮與急躁。

此時，選用西洋參、紅棗、黃耆、麥門冬與五味子，按比例調製成夏日養生茶，既能滋養心神、安撫情緒，又有助於補充氣血，達到雙重保健效果，應對高溫與壓力，保持身心健康。

中醫師提醒，立夏時節氣溫升高，容易大量流汗，引發皮膚過敏或炎症，出現濕疹、異位性皮膚炎等問題；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

中醫師提醒，立夏時節氣溫升高，容易大量流汗，引發皮膚過敏或炎症，出現濕疹、異位性皮膚炎等問題；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

高溫出汗皮膚不適 應健脾化濕

此時氣溫升高，人體長時間暴露在高溫環境中，容易大量流汗，進而引發皮膚過敏或炎症，導致痱子、濕疹、異位性皮膚炎等問題。黃上邦建議，養生重點應放在健脾化濕上，在食療方面，可以適量食用四神湯、綠豆湯等，有助於健脾祛濕、消腫解毒；若出現皮膚發炎等不適症狀，應及時就醫，尋求專業醫師的診治，並根據個人體質，提供相應治療方案，防止病情惡化。

夏天易中暑 平時做好清熱消暑

黃上邦指出，立夏時節，隨著氣溫逐步升高，長時間處於高溫環境中容易引發中暑或熱衰竭，出現頭暈、頭痛、噁心、體溫升高、心跳加速等症狀，嚴重甚至導致抽搐、心律不整、肌肉無力，甚至危及生命。因此，隨時補充水分是關鍵，以避免因脫水而加重身體負擔。

黃上邦提醒，許多人喜歡在運動後飲用冰鎮冷飲，但這一做法不僅無法有效解暑，反而可能損傷脾胃，應盡量避免。建議日常消暑上，可選擇芳香萬壽菊與決明子，根據比例調製成夏季消暑茶，不僅有助於清熱解暑，還能更溫和地呵護身體健康，度過炎熱夏季時光。

中醫師建議，立夏按壓3穴位。（上祐中醫診所提供）

中醫師建議，立夏按壓3穴位。（上祐中醫診所提供）

按壓3穴位 寧心安神、健脾利濕

●陰陵泉穴：位於膝蓋內側下方凹陷處約下方3指寬處。用拇指指腹輕輕按壓陰陵泉穴，力度以感覺酸脹為宜。保持按壓5-10秒後放鬆，重複此動作10-15次，可健脾利濕、通經活絡。

●耳神門穴：位於耳廓中，由上而下第一個凹窩處。輕輕擦拭耳朵後，用食指指腹或拇指在耳神門穴上，以順時針或逆時針方向輕輕揉按，持續揉按1-2分鐘，直至耳部微微發熱，可寧心安神、鎮靜抗焦。

●內關穴：位於掌根下3橫指中心處。用拇指在內關穴處自上而下輕輕推動，反覆進行30秒至1分鐘。推按的動作需平穩有力，感覺舒適為宜，有寧心安神、和胃降逆之效。

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