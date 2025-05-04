健康網》夏威夷餐盒低卡健康？ 營養師揭熱量陷阱是它

營養師表示，夏威夷餐盒內容物多為原型食物，十分健康，唯須注意醬料陷阱；示意圖。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近日吹起一陣夏威夷餐盒「食尚」熱潮，以健康為訴求，且能客製化，選擇喜愛的食材、醬料等，深受外食族喜愛。營養師張語希表示，夏威夷餐盒內容物多為原型食物，十分健康，唯須注意醬料陷阱，避開麻辣醬、沙拉醬等油脂含量較高者，改選油醋醬、優格醬，或是富含番茄的莎莎醬，更健康。

夏威夷餐盒是健康餐嗎？張語希於臉書專頁「營養師 張語希」發影片分享，夏威夷餐盒確實蠻健康的，內容物多為原型食物，但在醬料的選擇上，還是有一些小陷阱，舉例來說，若是選擇麻辣醬，可能會攝取較多油脂；選擇胡麻醬，雖然屬於好的油脂，但熱量較高；挑選沙拉醬做為醬料者，油脂含量就更高了。

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張語希建議，購買夏威夷餐盒時，建議改選油醋醬、優格醬等較健康的醬料；此外，莎莎醬也是不錯的選擇，因其含有番茄，而番茄中的茄紅素，具有抗氧化能力，尤其益於男性健康，也算是原型食物，十分推薦莎莎醬作為醬料選擇之一。

營養師舉例，莎莎醬含有番茄，而番茄中的茄紅素，具有抗氧化能力，尤其益於男性健康，十分推薦莎莎醬作為夏威夷餐盒的醬料選擇之一；示意圖。（圖取自freepik）

「我的餐盤」均衡飲食更健康

國健署曾分享「我的餐盤」，提醒民眾每餐皆應攝取到6大類的食物，其中油脂類已於烹調時添加於各菜色中，因此不在餐盤中呈現。

●每天早晚1杯奶：每天早晚各喝1杯240毫升的乳品，以增進鈣質攝取，保持骨質健康，或於餐中以乳品入菜或食用起司、無糖優酪乳等方式，增加乳品類食物攝取。

●每餐水果拳頭大：1份水果約1個拳頭大，切塊水果約大半碗至1碗，1天至少攝取2份水果，並選擇在地、當季、多樣化。

●菜比水果多一點：青菜攝取量應足夠，體積需比水果多，並選擇當季且深色蔬菜需達1/3以上。

國健署分享「我的餐盤」口訣。（圖取自國健署）

●飯跟蔬菜一樣多：全穀雜糧類份量約與蔬菜量相同，且盡量以「維持原態」之全穀雜糧為主，或至少有1/3為未精製全穀雜糧，例如糙米、全麥製品、燕麥、玉米、甘藷等。

●豆魚蛋肉1掌心：蛋白質食物1掌心約可提供豆魚蛋肉類1.5至2份，為避免同時吃入過量不利健康的飽和脂肪，建議以豆類、魚類與海鮮、蛋類、禽肉、畜肉之順序選擇，且應避免加工肉品之方式選擇食物。

●堅果種子1茶匙：每天應攝取1份堅果種子類，1份堅果種子約1湯匙量，民眾可於1天內固定時間攝取足1湯匙量，或分配於3餐，每餐1茶匙量。

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