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健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》孩子身高「三分靠打拚」 醫教3關鍵突破遺傳限制

2025/05/04 14:57

醫師表示，孩子成長狀況與遺傳、後天努力有關；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

醫師表示，孩子成長狀況與遺傳、後天努力有關；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕孩子身高不只基因天注定，想長的比原本預估還高得「事在人為」！禾馨小兒遺傳內分泌醫師陳菁兒表示，孩子身高主要為70%來自爸媽的遺傳，可透過簡單公式預測孩子未來身高，不過另外的30%是靠後天打拚出來的，如營養攝取、生活習慣、荷爾蒙分泌等都能孩子突破遺傳限制，建議可配合「骨齡」評估，了解孩子生長狀況。

陳菁兒在臉書專頁「禾馨醫療」發文分享，大家一定聽過「三分天注定，七分靠打拚」這句琅琅上口的歌詞，但談到孩子的身高，這句話要倒過來看才準！孩子的身高有70%來自爸媽的遺傳，只要簡單公式，就能預測孩子未來可能長多高，其中若為女兒，可以用（父母身高-12）÷2預測；若為男孩，則可用（父母身高+12）÷2先估算。

長高也需靠孩子自己努力！陳菁兒近一步指出，孩子身高有30%是後天拚出來的，包括營養攝取、生活習慣、荷爾蒙分泌等都是孩子突破遺傳限制，成功逆襲的關鍵。

陳菁兒提醒，每個孩子的成長進度不同，若家長未注意，反而到不了可能遺傳的身高，甚至兄弟間可能差十幾公分，因此建議可配合「骨齡」評估，以便了解孩子生長狀況。

國健署表示，想讓孩子長高，有氧運動不可少，建議結合日常，如從坐車改成一起走路上學，累積運動量，增加親子互動；情境照。（圖取自freepik）

國健署表示，想讓孩子長高，有氧運動不可少，建議結合日常，如從坐車改成一起走路上學，累積運動量，增加親子互動；情境照。（圖取自freepik）

兒童運動3招 增活動量、親子關係

有氧適能不可少有氧適能運動又稱心肺耐力運動，以大肌群為主，建議以多樣化的方式進行，如丟皮球、溜直排輪、散步、騎自行車、推推球等都很適合親子共同參與的中度身體活動。此外，也可以跟日常生活結合，從坐車上學改為一起走路上學，或是假日到河濱公園騎自行車，不僅累積運動量，還能增加親子互動。

●強度增加慢慢來：在逐漸養成運動的習慣後，也可以循序漸進增加運動強度，例如溜滑板、游泳、踢足球、玩鬼抓人遊戲等，都能讓心跳加速，並達到運動強度而流汗。假日不妨與小朋友來場跑步比賽或親子籃球鬥牛大賽，運用比賽或遊戲，增加親子互動，培養喜歡運動的好習慣。

●強化骨骼長得高：適度的快跑或彈跳運動，可以刺激骨骼生長，促進身體發展，如跳繩、單腳跳、快跑、跳躍性的球類運動，也都是很好的骨骼強化活動。

國健署提及，適度的快跑或彈跳運動，如跳繩、單腳跳、快跑等，可以刺激骨骼生長，促進身體發展；圖為情境照。（圖取自freepik）

國健署提及，適度的快跑或彈跳運動，如跳繩、單腳跳、快跑等，可以刺激骨骼生長，促進身體發展；圖為情境照。（圖取自freepik）

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