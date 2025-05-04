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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》吃對食物補充快樂荷爾蒙 雞蛋、優格都入榜

2025/05/04 15:50

營養師提到，想打造快樂心情可以攝取色胺酸食物如雞蛋；多巴胺食物如雞肉和乳製品等；圖為示意圖。（圖取自freepik）

營養師提到，想打造快樂心情可以攝取色胺酸食物如雞蛋；多巴胺食物如雞肉和乳製品等；圖為示意圖。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕想要情緒穩定、常保好心情，吃什麼也很重要！營養師陳冠蓉指出，腦中有3大快樂荷爾蒙：血清素可從雞蛋、香蕉等食物中攝取；多巴胺可從雞肉、乳製品等攝取；催產素可從無糖優格、納豆等食物獲得，與日常飲食密切相關，只要吃對食物，就能穩定情緒、提升動力，甚至改善睡眠品質與社交表現。

陳冠蓉在臉書專頁「蓉媽咪營養師健康寶典」發文指出，血清素有助穩定情緒與提升睡眠品質，其合成需要色胺酸、維生素B6與鎂等營養素，建議可多攝取雞蛋、香蕉、全穀雜糧與毛豆等食物；多巴胺則關係到學習動機與成就感，建議從雞肉、乳製品、柑橘與芭樂中補充酪胺酸、鐵與維生素C。

另外，催產素能促進安全感與社交連結，推薦多吃優質蛋白與含益生菌的食物，例如無糖優格、納豆、泡菜與味噌。

營養師指出，催產素能促進安全感與社交連結，推薦多吃優質蛋白與含益生菌的食物，例如無糖優格、納豆等；情境照。（圖取自freepik）

營養師指出，催產素能促進安全感與社交連結，推薦多吃優質蛋白與含益生菌的食物，例如無糖優格、納豆等；情境照。（圖取自freepik）

想要吃出好心情，陳冠蓉補充，也可以每餐攝取蛋白質，讓快樂激素不斷線，如蛋、豆腐、魚肉都是優質選擇；定期補充健康脂肪酸，腦部不發炎情緒才穩定，例如每週吃3次深海魚、每日攝取一小把堅果、適量亞麻仁油；也可以吃發酵食物搭配多色蔬果補充多酚與益生質，有助腸道菌叢健康、間接影響情緒，如優格、納豆、泡菜等食物加上多色蔬果。

陳冠蓉提醒，吃高糖、加工食物，容易造成腦部發炎、血糖震盪太劇烈，影響快樂荷爾蒙分泌，增加負面情緒。想要擺脫憂鬱、變得更快樂，不只是多做讓自己開心的事，也可以從「吃對食物」開始，從食用天然、原型食物做起，打造穩定情緒與好心情的生活習慣。

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