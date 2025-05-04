健康網》氣出病來係金ㄟ 研究：憤怒8分鐘恐傷害心血管

氣壞身體有可能是真的！醫師指出，生理學角度來看，憤怒會刺激交感神經過度活化，導致血壓上升、肌肉緊繃，甚至讓免疫力下降等；情境照。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕俗話說「氣壞身體沒人替」，不只是順口溜，更是有實證研究支持的健康警訊！科博特診所院長劉博仁指出，去年1篇國外研究顯示，短短8分鐘的憤怒就可能對心血管造成急性傷害，建議面對情緒來襲，做個深呼吸、換位思考、不與人爭強鬥狠，而是柔和地回應，藉此保護心血管。

劉博仁於臉書粉專「劉博仁營養功能醫學專家」發文指出，2024年5月，《美國心臟協會期刊》（Journal of the American Heart Association）發表1篇研究指出，短短8分鐘的憤怒，就可能對心血管造成急性傷害。

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研究主要作者、哥倫比亞大學歐文醫學中心高血壓中心聯合主任、心臟病專家新保大智（音譯，Daichi Shimbo），邀請280名健康成人參與研究，將他們分成4組，分別回憶自己曾經「最生氣」、「最焦慮」、「最悲傷」的經歷，或進行中的數字計數任務。研究團隊在情緒誘發前後，測量參與者的血管擴張能力（內皮功能）與修復能力。

結果發現，「生氣組」在情緒激發後的前40分鐘，血管功能顯著下降，呈現短期硬化的現象，而這樣的變化在悲傷與焦慮組中不明顯。這意味著憤怒對血管內皮的傷害是特別強烈的。

國外研究也顯示，短短8分鐘的憤怒，就可能對心血管造成急性傷害；示意圖。（圖取自shutterstock）

憤怒不只影響血管 還傷全身

劉博仁指出，從生理學角度來看，憤怒會刺激交感神經過度活化，導致血壓上升、心跳加快、肌肉緊繃，甚至讓免疫力下降、腸胃功能紊亂。長期累積下來，會造成自律神經失調，出現頭痛、失眠、心悸、慢性疲勞等問題。

他也分享案例，有位中年主管，因工作壓力與人際衝突頻繁發怒，半年內不僅血壓升高、胃病復發，還出現失眠與心悸等症狀。劉博仁直言：「你不是病了，而是氣出病來的。」這位患者才恍然大悟，原來他是在用別人的錯誤懲罰自己。

老子智慧：控制情緒、平穩身心

古人早已指出情緒的力量。劉博仁表示，老子在「道德經」中提到：「塞其兌，閉其門」，是指控制言語與情緒出口；「挫其銳，解其紛」，則鼓勵人以柔和回應世界，不爭強鬥狠。當我們能在外界刺激下保持內在平靜，正是身心安頓的智慧。情緒來襲時，建議深呼吸，延緩情緒反應；換位思考，把他人的情緒還給對方。管理情緒不只是心理功課，更是保護心血管健康的必要之舉。

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