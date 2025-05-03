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健康網》腸病毒重症「333原則」 醫：3歲以下特別注意
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕每年春夏交替之際是腸病毒流行的高峰期，「3歲以下孩童」，「發燒達到39度以上」，並且「超過3天」，必須即刻就醫。林口長庚醫院兒科急診主治醫師吳昌騰想起10幾年前碰到的案例，1位不到3歲的小孩，病程是高燒、嘔吐、肌躍型抽搐，看完數據後驚覺不妙，10幾分鐘後孩子確診是腸病毒71型感染，且進PICU後已經意識不清，讓他見識到腸病毒71型重症病患病情變化快速的可怕。
吳昌騰在臉書專頁「來講兒科急診的543-吳昌騰醫師」發文分享，腸病毒與腦炎相關的前兆病徵有：持續昏睡、持續嘔吐、肌躍型抽搐（類似受到驚嚇的突發性全身肌肉收縮動作），需要立即住院；與與心肺功能衰竭相關的前兆病徵則有：心跳加速、血壓上升、血糖上升，需轉加護病房。
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吳昌騰說，腸病毒重症患者需要醫師的警覺及細心，才能減少死亡及後遺症！另外，若寶寶接種腸病毒71型疫苗，可以避免重症的病情發生。
腸病毒注意
疾管署提醒，5歲以下寶寶最怕71型腸病毒，如有持續嘔吐、肌躍型抽搐、手腳無力、高燒39℃超過3天、無發燒時，呼吸急促或心跳快，手、腳、口腔黏膜出現針頭大小疹子、水泡（口手足病），發現症狀要立即就醫，不要拖延。
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