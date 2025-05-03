自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

健康網》腸病毒重症「333原則」 醫：3歲以下特別注意

2025/05/03 19:02

腸病毒重症「333原則」：3歲以下孩童，發燒達到39度以上，並且超過3天，必須即刻就醫；情境照。（圖取自freepik）

腸病毒重症「333原則」：3歲以下孩童，發燒達到39度以上，並且超過3天，必須即刻就醫；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕每年春夏交替之際是腸病毒流行的高峰期，「3歲以下孩童」，「發燒達到39度以上」，並且「超過3天」，必須即刻就醫。林口長庚醫院兒科急診主治醫師吳昌騰想起10幾年前碰到的案例，1位不到3歲的小孩，病程是高燒、嘔吐、肌躍型抽搐，看完數據後驚覺不妙，10幾分鐘後孩子確診是腸病毒71型感染，且進PICU後已經意識不清，讓他見識到腸病毒71型重症病患病情變化快速的可怕。

吳昌騰在臉書專頁「來講兒科急診的543-吳昌騰醫師」發文分享，腸病毒與腦炎相關的前兆病徵有：持續昏睡、持續嘔吐、肌躍型抽搐（類似受到驚嚇的突發性全身肌肉收縮動作），需要立即住院；與與心肺功能衰竭相關的前兆病徵則有：心跳加速、血壓上升、血糖上升，需轉加護病房。

吳昌騰說，腸病毒重症患者需要醫師的警覺及細心，才能減少死亡及後遺症！另外，若寶寶接種腸病毒71型疫苗，可以避免重症的病情發生。

腸病毒注意

疾管署提醒，5歲以下寶寶最怕71型腸病毒，如有持續嘔吐、肌躍型抽搐、手腳無力、高燒39℃超過3天、無發燒時，呼吸急促或心跳快，手、腳、口腔黏膜出現針頭大小疹子、水泡（口手足病），發現症狀要立即就醫，不要拖延。

更多名醫開講專欄 〉更多相關文章 〉

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中