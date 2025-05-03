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健康網》親子DIY點心「米布丁」 無麩質還有高纖、蛋白質

2025/05/03 20:20

健康網》親子DIY點心「米布丁」 無麩質還有高纖、蛋白質

親子共廚，農糧署推薦動手做「米布丁」，碳水化合物、蛋白質有益孩童生長，還擁有豐富的膳食纖維能幫助消化。（資料照）

林曉雲／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕親子共同下廚，有助於凝聚一家人感情。想要孩子吃得健康，農糧署推薦動手做「米布丁」，以米穀粉為基底，當中碳水化合物易於消化吸收，是提供能量的好來源，對成長中的孩子尤其有益。還擁有豐富的膳食纖維和蛋白質，有助於腸道健康、促進消化。此外米穀粉不含麩質，對於有麩質過敏體質的人，是一個極佳的選擇。

米布丁 5步驟美味上桌

農糧署於臉書粉專「鮮享農YA - 農糧署」發文分享米布丁的簡易食譜，先準備2碗米飯（使用香米可增添風味）、4杯牛奶（也可以使用椰漿或杏仁漿增添風味）、1/2杯砂糖、1個雞蛋、1茶匙香草精、1/4茶匙鹽、1/2杯葡萄乾或其他乾果，接著依照以下步驟：

1.混和牛奶、香草精、糖和鹽以中小火加熱並攪拌，直到糖完全溶解後放涼。

2.將雞蛋打散，慢慢加入步驟1牛奶液體中，攪拌均勻。

3.加入米飯以小火邊煮邊攪拌約20至25分鐘（注意爐火高溫），直到米粒吸收大部分牛奶，使米布丁變得濃稠。

4.加入葡萄乾、其他果乾或自己發揮創意。

5.放涼後冰入冰箱，搭配果醬或巧克力醬就可以開心食用。

健康網》親子DIY點心「米布丁」 無麩質還有高纖、蛋白質

農糧署指出，米穀粉是可應用於增稠、油炸裹漿、烘焙點心或調製飲糊品等；示意圖。（資料照）

「米穀粉」料理超萬用

米穀粉是料理好幫手，農糧署說明，米穀粉是由稉米、秈米或糯米磨製而成，可應用於增稠、油炸裹漿、烘焙點心或調製飲糊品，舉凡餃皮、蛋糕、湯圓、蘿蔔糕等常見的米麥製品，都能透過米穀粉來製作。

米穀粉具有味道清淡、低過敏性、快煮易熟等優點，部分料理中還可取代低筋麵粉或修飾澱粉，是料理時省時省力的好朋友，可依料理成品，選擇最適合的米穀粉種類；若想製作米點心，建議選擇成品口感較為細緻的白米米穀粉，若是用於增稠、裹粉、米麵食，則可選擇糙米米穀粉，營養更加豐富。

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