健康網》你中了嗎？哈佛研究：4大生活習慣恐害腦萎縮

哈佛大學指出，4項大家常做的習慣，恐加速大腦萎縮。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕雖然大家都知道，隨著年齡增長，腦部細胞會漸漸開始萎縮。然有4項現代人經常有的壞習慣，可能加速這項進程！可以的話還是盡量別做吧。

外媒《unilad》報導指出，隨著年齡增長，約莫在30歲或40歲左右，大腦便會走向萎縮；也就是細胞退化而衰弱。哈佛大學近日有則研究指出，有4種大家天天做的行為，會導致大腦萎縮。

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睡眠不足：睡眠低於7小時注意

美國疾病管制與預防中心統計，約有1/3美國成年人，每晚睡眠時間沒達到建議的7至8小時。而2018年12月《睡眠》雜誌的研究發現，若每晚睡眠時間少於7小時，認知能力（包含解決問題、推理、記憶等）將下降。

加州大學舊金山分校於2024年刊登在《神經病學》的睡眠研究發現，若有睡眠障礙也可能引發大腦萎縮。該研究對大約600名成年人睡眠品質進行調查。「5年後，研究人員向參與者詢問同樣問題，在10年後進行腦部掃描。發現不論年齡、性別教育程度與健康狀況，睡眠不足的參與者，大腦萎縮程度比睡眠充足者，更為嚴峻。」

睡眠不足將加速大腦萎縮。（圖取自shutterstock）

久坐：美國成年人一天坐10小時

2024年哈佛大學的研究發現，成年人每天坐著的時間為10.4小時，比平均睡眠時間7.7小時還長。同時哈佛大學在2022年報告提到，2018年有研究發現，久坐可能導致「大腦中對記憶重要的部份發生變化」。

研究人員用MRI掃描檢查45到75歲成年人的大腦內側顳葉（MTL），為腦中組織記憶的部分。研究發現久坐者的MTL較薄。因此研究人員認為，久坐可能增加認知能力下降風險。

壓力：傷害比你想像得大

哈佛大學報告提到，壓力將使記憶與學習的前額葉萎縮。因此適當運動、冥想等減壓活動，比大家想像中更加重要。

社交不夠：降低壓力之餘 也能降低孤獨感

在2021年6月期刊《年長學：B》（The Journals of Gerontology: Series B）的一項研究發現，社交活動少的人，將失去更多大腦灰質。而2023年，哈佛大學發表一項研究，在5年間研究了約1100名年長者（平均年齡為80歲），研究提到社交活動最活躍的人，與社交活動最少的人相比，認知能力下降機率降低70%。

另外，孤獨感可能引發憂鬱症，增加阿茲海默症風險。

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