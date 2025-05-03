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健康 > 名人健康事

健康網》莊錠欣一氧化碳中毒 起初頭痛最後倒地

2025/05/03 14:58

歌手莊錠欣驚傳一氧化碳中毒送醫。（翻攝自IG）

歌手莊錠欣驚傳一氧化碳中毒送醫。（翻攝自IG）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕香港歌手「ELKIE」莊錠欣近年在台發展，近日因身體不適就醫，結果發現卻是一氧化碳中毒。她在社群透露，某日上午起床時覺得暈眩，才剛起身就眼前一白倒地；由救護車送醫後，才發現是一氧化碳中毒。

莊錠欣在IG說明，某日上午起床時覺得暈眩，才剛起身就雙眼一白倒地，由救護車送醫後，才發現是一氧化碳中毒。且當時她的碳氧血紅素濃度已經達到20%，而正常人應該落在1至1.5%左右，她的情況已經屬於輕度至中度的中毒。

莊錠欣經過住院檢查、高壓氧艙治療後，狀況穩定，目前已經返家休息。她推測可能是媒氣外洩所致，而她僅感覺近期經常想睡與頭痛，卻因為「硬撐」習慣了而沒察覺異狀。

新竹縣政府消防局豐田分隊粉絲專頁說明一氧化碳中毒的症狀。

一氧化碳是什麼？

一氧化碳是一種無色、無味、無臭的氣體，會在燃燒不完全的時候產生，如使用燃氣熱水器時通風不良、或在密閉空間使用炭火等，而當一氧化碳產生時我們並不容易馬上發現它。

一氧化碳有何危險性？

人體是依靠血液中的血紅素攜帶氧氣循環全身，然而一氧化碳與血紅素的結合力遠超過氧氣，即便只是吸入少量的一氧化碳，也會使血液的攜氧能力降低，造成身體組織缺氧。

一氧化碳中毒有哪些症狀？

依環境中一氧化碳的濃度及吸入的時間而有所不同，輕微者會頭痛、噁心想吐，嚴重者會暈眩、昏迷甚至死亡。

一氧化碳中毒怎麼辦？

當發現自己或家人有上述症狀時，要提高警覺可能是發生一氧化碳中毒，馬上關閉燃氣設備、打開對外門窗使空氣流通、到室外通風良好處並撥打119求救。

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