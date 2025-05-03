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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

抗癌不傷身！台大攜手北醫大 找出肝癌治療新方向

2025/05/03 13:29

台大醫院與台北醫學大學攜手合作，今（3日）舉辦研究成果發表會，針對國人常見的慢性腎臟病與肝癌，提出多項有機會應用在臨床的最新研究成果。（記者邱芷柔攝）

台大醫院與台北醫學大學攜手合作，今（3日）舉辦研究成果發表會，針對國人常見的慢性腎臟病與肝癌，提出多項有機會應用在臨床的最新研究成果。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕隨著人工智慧、大數據和基因科技進步快速，台大醫院與台北醫學大學攜手合作，今（3日）舉辦研究成果發表會，針對國人常見的慢性腎臟病與肝癌，提出多項有機會應用在臨床的最新研究成果：像是針對長年無法下手的肝癌關鍵基因YAP，研究團隊透過人工智慧與基因科技，成功找出可以控制YAP的開關STK40與SLK基因，為肝癌開發出全新療法的可能。

台灣是B型肝炎盛行地區，曾有近1/5民眾為帶原者，許多患者因病毒性肝炎進展到肝硬化、甚至肝癌，雖然目前已有標靶藥物與免疫療法，但不少晚期肝癌患者對治療反應有限，肝癌難以治癒，關鍵在於每位患者的癌細胞特性不同。

台大醫院內科部主治醫師蔡丰喬說，研究團隊運用「多體學分析」技術，從基因、RNA、蛋白激酶三層面解析差異，並透過AI與大數據建立個人化資料庫，為精準治療打下基礎；團隊從大量B型肝炎病人資料中找出與肝癌風險相關的基因變異，並分析腫瘤周邊免疫環境對治療反應的影響。

蔡丰喬說，YAP基因會促進癌細胞生長與轉移，但同時對正常細胞也很重要，因此難以直接攻擊。團隊研究發現兩個基因「STK40」與「SLK」可間接調控YAP活性；進一步細胞實驗與臨床資料顯示，抑制STK40與SLK不僅能降低癌細胞惡性，還能增加其與周遭組織的黏附性，減少轉移風險，尤其對於脂肪肝與B肝相關肝癌特別有潛力，SLK已有現成藥物，STK40則適合研發抗體治療，未來有望發展出量身打造的個人化治療。

除了上述成果，兩大醫學體系也因應台灣洗腎人口突破9萬、慢性腎病成為沉重負擔，攜手建立「腎功能軌跡預測模型」，將患者依病程變化分為「維持型」、「惡化型」與「改善型」，協助醫師及早辨識高風險族群，把握治療時機。

北醫大雙和醫院副院長長吳美儀說，模型採用群組化軌跡分析（GBTM），結合免疫細胞與基因資料找出關鍵變異，團隊進一步分析60萬名成人資料，發現心臟病、糖尿病與腎病合併的CKM症候群盛行率高，且病情越重、死亡風險越高，呼籲加速推動「整合式共照」；此外，團隊也調查全台逾500位腎臟科醫護的調查也顯示，自我效能愈高、臨床照護品質愈佳，未來可強化在職教育與支持資源，提升第一線照護信心與穩定度。

北醫大校長吳麥斯表示，生成式AI已逐步應用於臨床與教學，整合醫療資料是未來健康產業的重要基礎。台大醫院院長吳明賢則強調，亞洲應發展更符合本土需求的藥物，不能一味依賴歐美，打造健康台灣，除了健保投入，更要強化跨校、跨院與跨領域的醫學研究。

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