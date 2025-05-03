健康網》「桂竹筍」保鮮 農糧署：這樣保鮮脆甜味

春天是桂竹筍盛產的季節，嫩嫩脆脆的口感總讓人一吃就上癮。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕春天是桂竹筍盛產的季節，嫩嫩脆脆的口感總讓人一吃就上癮。但想要吃得新鮮又美味，可不是買回家就直接冰冰箱這麼簡單！農糧署表示，其實只要多一個步驟「殺菁」處理：先把筍尖斜切一刀，連同外殼一起放進水裡煮30到40分鐘後撈起，剝掉外殼、泡進冰水降溫，最後裝進保鮮袋或浸泡在開水中，再放進冰箱冷藏。就能延長桂竹筍的保鮮時間，還能保留最原始的香甜滋味。

農糧署在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文分享，臺灣的竹筍依生產季節有異，春季常見有箭筍及桂竹筍；夏季及秋季以麻竹筍、綠竹筍、烏殼綠竹筍及甜龍竹筍為主，冬季則有冬筍（孟宗筍）。

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農糧署提到，桂竹筍購買後，建議先「殺菁」處理，斜切筍尖後，帶殼一起水煮至少30-40分鐘，撈起後剝除外殼、泡冰水，最後裝入保鮮袋或浸泡於開水中，再放入冰箱中冷藏，一起品嚐當季桂竹筍的鮮美好滋味吧。

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