健康網》孩子手腳脫皮就是香港腳？ 醫：不一定 4症狀需就醫

醫師指出，青少年足底皮膚病變，典型症狀為足底前端乾燥、泛紅且伴隨脫屑，通常不會出現發炎及水泡；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕孩子手腳脫皮，是罹患香港腳嗎？平安聯合診所皮膚科醫師楊為理指出，除了真菌感染，還有一種常見但常被誤認的皮膚狀況，也會造成足部脫皮，那就是「青少年足底皮膚病變」。好發於活潑好動的孩子，典型症狀為足底前端乾燥、泛紅且伴隨脫屑，通常不會出現發炎及水泡；若脫皮狀況持續惡化或出現明顯搔癢、水泡、滲液、紅腫等症狀，應就醫評估處置辦法。

楊為理在臉書專頁「皮膚專科 楊為理醫師 /平安聯合診所」發文提醒，青少年足底皮膚病變（Juvenile Plantar Dermatosis），是1種多發於學齡兒童與青少年的非感染性皮膚炎，特別常見於活潑好動的孩子，且男孩略多於女孩。其典型症狀包括足底前端乾燥、泛紅、有光澤的皮膚；伴隨鱗屑狀或片狀脫皮，尤其常見於腳趾根部與腳掌交接處。有些孩子可能會有輕微搔癢或刺痛感，但大多不會出現疼痛、發炎或水泡。

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楊為理提到，若孩子本身有汗皰疹病史，也可能出現手掌的相似症狀，進一步讓家長混淆病因。這種皮膚炎的成因主要與皮膚反覆處於濕潤與乾燥交替的環境有關，或是因摩擦刺激所引發，並非由細菌或黴菌感染所造成。

醫師表示，此症狀好發於活潑好動的孩子，且男孩略多於女孩。（圖取自freepik）

楊為理說明，造成青少年足底皮膚病變的常見誘因包括：

●反覆流汗與乾燥交替：如孩童上學活動量大，穿著不透氣的運動鞋，導致足部長時間潮濕。

●摩擦與壓力：如長時間走路、跑跳、穿硬底鞋，讓皮膚受刺激。

●穿著不合適的襪子或鞋子：例如尼龍襪、厚重或密閉的鞋子。

楊為理補充，這類症狀常與汗皰疹、接觸性皮膚炎、足癬（香港腳）、乾癬等疾病混淆，因此建議若家長不確定情況，可尋求醫師協助鑑別診斷。

醫師指出，長時間走路、跑跳、穿硬底鞋，讓皮膚受刺激，造成青少年足底皮膚病變的常見誘因；圖為情境照。（圖取自freepik）

保持患部乾燥 避免過度清潔

楊為理表示，在處理與照護方面，建議應以保濕修復皮膚屏障為首要原則。每天可使用含尿素、甘油或凡士林等成分的保濕乳液，尤其洗腳後與睡前使用，有助於角質層修復。穿著方面，應選擇棉質透氣襪與透氣性良好的鞋子，避免尼龍或過於緊密的襪鞋，並養成每天更換鞋襪的習慣，保持足部乾燥。

清潔方面，建議使用溫水與溫和清潔劑，避免過度清潔或強行去角質，洗後應以乾毛巾輕壓擦乾，特別是腳趾縫。若脫皮狀況持續惡化或出現明顯搔癢、水泡、滲液、紅腫等症狀，應盡快帶孩子就醫，由醫師確認診斷並給予適當處置。正確認識與早期處理，是避免皮膚進一步惡化的關鍵。

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