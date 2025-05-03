自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》孩子手腳脫皮就是香港腳？ 醫：不一定 4症狀需就醫

2025/05/03 11:16

醫師指出，青少年足底皮膚病變，典型症狀為足底前端乾燥、泛紅且伴隨脫屑，通常不會出現發炎及水泡；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師指出，青少年足底皮膚病變，典型症狀為足底前端乾燥、泛紅且伴隨脫屑，通常不會出現發炎及水泡；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕孩子手腳脫皮，是罹患香港腳嗎？平安聯合診所皮膚科醫師楊為理指出，除了真菌感染，還有一種常見但常被誤認的皮膚狀況，也會造成足部脫皮，那就是「青少年足底皮膚病變」。好發於活潑好動的孩子，典型症狀為足底前端乾燥、泛紅且伴隨脫屑，通常不會出現發炎及水泡；若脫皮狀況持續惡化或出現明顯搔癢水泡滲液紅腫等症狀，應就醫評估處置辦法。

楊為理在臉書專頁「皮膚專科 楊為理醫師 /平安聯合診所」發文提醒，青少年足底皮膚病變（Juvenile Plantar Dermatosis），是1種多發於學齡兒童與青少年的非感染性皮膚炎，特別常見於活潑好動的孩子，且男孩略多於女孩。其典型症狀包括足底前端乾燥、泛紅、有光澤的皮膚；伴隨鱗屑狀或片狀脫皮，尤其常見於腳趾根部與腳掌交接處。有些孩子可能會有輕微搔癢或刺痛感，但大多不會出現疼痛、發炎或水泡。

楊為理提到，若孩子本身有汗皰疹病史，也可能出現手掌的相似症狀，進一步讓家長混淆病因。這種皮膚炎的成因主要與皮膚反覆處於濕潤與乾燥交替的環境有關，或是因摩擦刺激所引發，並非由細菌或黴菌感染所造成。

醫師表示，此症狀好發於活潑好動的孩子，且男孩略多於女孩。（圖取自freepik）

醫師表示，此症狀好發於活潑好動的孩子，且男孩略多於女孩。（圖取自freepik）

楊為理說明，造成青少年足底皮膚病變的常見誘因包括：

反覆流汗與乾燥交替：如孩童上學活動量大，穿著不透氣的運動鞋，導致足部長時間潮濕。

摩擦與壓力：如長時間走路、跑跳、穿硬底鞋，讓皮膚受刺激。

穿著不合適的襪子或鞋子：例如尼龍襪、厚重或密閉的鞋子。

楊為理補充，這類症狀常與汗皰疹、接觸性皮膚炎、足癬（香港腳）、乾癬等疾病混淆，因此建議若家長不確定情況，可尋求醫師協助鑑別診斷。

醫師指出，長時間走路、跑跳、穿硬底鞋，讓皮膚受刺激，造成青少年足底皮膚病變的常見誘因；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師指出，長時間走路、跑跳、穿硬底鞋，讓皮膚受刺激，造成青少年足底皮膚病變的常見誘因；圖為情境照。（圖取自freepik）

保持患部乾燥 避免過度清潔

楊為理表示，在處理與照護方面，建議應以保濕修復皮膚屏障為首要原則。每天可使用含尿素、甘油或凡士林等成分的保濕乳液，尤其洗腳後與睡前使用，有助於角質層修復。穿著方面，應選擇棉質透氣襪與透氣性良好的鞋子，避免尼龍或過於緊密的襪鞋，並養成每天更換鞋襪的習慣，保持足部乾燥。

清潔方面，建議使用溫水與溫和清潔劑，避免過度清潔或強行去角質，洗後應以乾毛巾輕壓擦乾，特別是腳趾縫。若脫皮狀況持續惡化或出現明顯搔癢水泡滲液紅腫等症狀，應盡快帶孩子就醫，由醫師確認診斷並給予適當處置。正確認識與早期處理，是避免皮膚進一步惡化的關鍵。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中