自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 護眼顧齒

健康網》乾眼症成文明病？ 英研究：9成年輕人已受影響

2025/05/02 21:25

研究發現，受試者中5成6的人患有乾眼症，但有9成的受試者至少有1種乾眼症症狀，有半數受試者少了25％負責保持眼睛濕潤的瞼板腺；圖為情境照。（圖取自freepik）

研究發現，受試者中5成6的人患有乾眼症，但有9成的受試者至少有1種乾眼症症狀，有半數受試者少了25％負責保持眼睛濕潤的瞼板腺；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕眼睛有異物感、發癢或刺痛、眼睛發紅、對光線敏感和視力模糊等都是乾眼症警訊，英國阿斯頓大學視光學院對50名18-25歲年輕人，進行為期1年的追蹤研究發現，5成6的人患有乾眼症，但有9成的受試者至少有1種乾眼症症狀，有半數受試者少了25％的瞼板腺，它負責保持眼睛濕潤，1年後研究人員發現，受試者的乾眼症症狀有明顯惡化，顯示乾眼症已悄然成為年輕世代的「文明病」。研究發表於《眼表》（The Ocular Surface）。

當眼睛無法產生足夠的淚液，或產生的淚液品質較差，缺乏足夠的脂質或黏液品質時，就會發生乾眼症，導致淚膜穩定性差和快速蒸發。而對於年輕人來說，得到乾眼症的主要原因是螢幕使用時間太久。研究人員發現，受試者每天平均使用螢幕時間為8個小時。

主導這項研究的阿斯頓大學視光學院博士瑞秋・凱斯莫（音譯，Rachel Casemore）認為，減緩乾眼症最簡單的方法是定期遠離螢幕，進行眨眼練習，確保瞼板腺能釋放油脂，並保持水分，以及健康且均衡的飲食，包括富含 Omega-3脂肪酸的食物很重要，以及規律的睡眠也不可少。

對於睡眠模式不規律的人，凱斯莫建議，為了不讓乾眼症持續惡化，應該主動尋求醫療支援，像是配戴隱形眼鏡的人，要定期檢查確認最佳配戴效果，還要遵守更換時間、配戴時間表、仔細清潔與安全建議，例如千萬不要戴著隱形眼鏡入睡、淋浴、游泳。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中