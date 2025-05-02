健康網》乾眼症成文明病？ 英研究：9成年輕人已受影響

研究發現，受試者中5成6的人患有乾眼症，但有9成的受試者至少有1種乾眼症症狀，有半數受試者少了25％負責保持眼睛濕潤的瞼板腺；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕眼睛有異物感、發癢或刺痛、眼睛發紅、對光線敏感和視力模糊等都是乾眼症警訊，英國阿斯頓大學視光學院對50名18-25歲年輕人，進行為期1年的追蹤研究發現，5成6的人患有乾眼症，但有9成的受試者至少有1種乾眼症症狀，有半數受試者少了25％的瞼板腺，它負責保持眼睛濕潤，1年後研究人員發現，受試者的乾眼症症狀有明顯惡化，顯示乾眼症已悄然成為年輕世代的「文明病」。研究發表於《眼表》（The Ocular Surface）。

當眼睛無法產生足夠的淚液，或產生的淚液品質較差，缺乏足夠的脂質或黏液品質時，就會發生乾眼症，導致淚膜穩定性差和快速蒸發。而對於年輕人來說，得到乾眼症的主要原因是螢幕使用時間太久。研究人員發現，受試者每天平均使用螢幕時間為8個小時。

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主導這項研究的阿斯頓大學視光學院博士瑞秋・凱斯莫（音譯，Rachel Casemore）認為，減緩乾眼症最簡單的方法是定期遠離螢幕，進行眨眼練習，確保瞼板腺能釋放油脂，並保持水分，以及健康且均衡的飲食，包括富含 Omega-3脂肪酸的食物很重要，以及規律的睡眠也不可少。

對於睡眠模式不規律的人，凱斯莫建議，為了不讓乾眼症持續惡化，應該主動尋求醫療支援，像是配戴隱形眼鏡的人，要定期檢查確認最佳配戴效果，還要遵守更換時間、配戴時間表、仔細清潔與安全建議，例如千萬不要戴著隱形眼鏡入睡、淋浴、游泳。

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